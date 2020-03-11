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世卫组织呼吁各国果断应对疫情

2020年03月11日05:14  来源：人民网－人民日报
 

　　本报布鲁塞尔3月10日电  （记者张朋辉）日内瓦消息：当地时间3月9日，世界卫生组织在瑞士日内瓦召开新闻发布会，通报全球新冠肺炎疫情形势。世卫组织总干事谭德塞称，新冠肺炎疫情已在多个国家出现，疫情构成全球性大流行的威胁“已经变得非常真实”，不过只要各国综合施策，采取果断措施，疫情仍然可以得到控制。他同时呼吁所有国家采取综合战略控制疫情。

　　世卫组织最新疫情数据显示，截至欧洲中部时间3月9日上午10时（北京时间9日17时），104个国家和地区共报告确诊病例109578例，比前一日增加3994例，死亡病例达3809例，比前一日增加225例。近两周以来，出现疫情的地区和确诊病例数量均快速上升，全球疫情防控形势更加严峻。

　　谭德塞指出，疫情在全球范围内的分布与传播并不均衡，不同国家受疫情影响不同，需要采取有针对性的应对措施。当前，有40多个国家确诊病例少于10例，约80个国家确诊病例少于100例，这些国家完全有可能采取措施，隔离感染者，识别密切接触者，遏制疫情蔓延。中国、韩国等国的经验表明，采取果断有力的措施，可以延缓、遏制疫情传播。

　　谭德塞认为，虽然形势严峻，但疫情将是“历史上第一次可以控制的大流行”。他呼吁所有国家采取综合战略，做好疫情防控。出现社区传播的国家和地区应根据具体情况，考虑关闭学校、取消大规模集会，以及采取其他措施来减少接触。

　　世卫组织几位代表在新闻发布会上多次提及中国的有力防控措施，多次引用中国相关统计数字，向世界传递抗击疫情的积极信号。谭德塞说，只要尽早采取果断行动，就能减缓病毒传播，大多数感染者都会康复。

　　世卫组织表示，该组织已为新冠肺炎疫情防控筹得近3亿美元资金。


　　《 人民日报 》（ 2020年03月11日 16 版）
(责编：牛镛、岳弘彬)
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