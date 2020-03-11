中国协助柬埔寨应对纺织原材料短缺困难

当地时间3月9日晚，一艘承运了60多个集装箱的中国班轮抵达柬埔寨西哈努克港。受新冠肺炎疫情影响，柬埔寨服装加工行业近期面临原材料短缺困难。中方迅速调集了大批原材料运往柬埔寨，为柬相关行业纾难解困。另有6艘中国班轮将于未来几日陆续抵达柬埔寨。

柬埔寨首相洪森3月9日表示：“世界上没有其他国家能像中国一样对柬埔寨提供真诚无私的帮助，柬中是命运共同体。”10日，洪森在社交媒体平台上再次发文，感谢中方积极参与推动原材料及时快速运抵柬埔寨。

纺织服装加工业是柬主要经济支柱产业之一，提供大量就业岗位。该行业面辅料60%以上从中国进口。据柬埔寨劳工和职业培训部统计，截至3月3日，共有33家柬埔寨工厂因原材料短缺申请停工，近两万工人面临失业风险。柬官员称，如果情况在3月份得不到改善，预计失业工人人数将达3万。

关键时刻，中国为柬埔寨雪中送炭。包括中国远洋海运集团、东方海外货柜航运有限公司、中国对外贸易运输总公司等多家企业为此次纺织原料运输组成了联合保障力量。柬埔寨部长理事会办公厅发言人埃塔表示：“中国的帮助再次彰显了两国的深厚友情，两国友好关系的民间基础也将因此进一步得到巩固。”

柬埔寨《高棉时报》10日发表题为《患难见真情》的社论表示，柬埔寨和中国是患难与共的“铁杆朋友”，是全面战略合作伙伴。中方迅速为柬埔寨提供纺织原料，再一次证明了柬中之间的真诚友谊。“共同抗击疫情使得两国友谊更加牢固。目前中国的工厂已经逐渐复工复产。中方优先考虑了柬方的实际困难，柬埔寨纺织服装加工行业将逐渐得到原材料供应保障。”

中国驻柬埔寨大使馆经济商务参赞邬国权表示，守望相助、患难与共是中柬构建命运共同体的核心要义，在中柬两国政府共同支持和有关企业的努力下，中国纺织原材料将尽快送达柬工厂，助力柬制衣制鞋业等渡过难关。

（本报金边3月10日电）

《 人民日报 》（ 2020年03月11日 16 版）

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