国际刑事法院重启美军在阿富汗罪行调查（国际视点）

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国际刑事法院日前决定对自2003年5月1日以来美军在阿富汗涉嫌犯罪行为展开全面调查。这是历史上美国首次面对国际刑事法院的正式调查。众多国际人权组织纷纷支持这一调查，呼吁为阿富汗受害者伸张正义。

国际刑事法院日前决定，对美国军事和情报人员在阿富汗涉嫌杀害平民、虐囚等行为启动战争罪和反人类罪调查。有证据显示，驻阿富汗美军监狱存在大量虐囚事件及其他侵犯人权行为，与此同时，大量无辜平民死于美军空袭。

一年前，面对美国政府的恐吓和制裁，国际刑事法院一度被迫停止这一调查。此次美国政府又表示拒绝配合调查，并宣称将采取报复行动。

“将全面调查美国所犯战争罪行及侵犯人权行为”

国际刑事法院主审法官彼得·霍夫曼斯基日前授权检察官对自2003年5月1日以来，美军在阿富汗涉嫌犯罪行为展开全面调查。霍夫曼斯基说，检察官的初步调查证据可信，美军在阿富汗战争中确实涉嫌战争罪和反人类罪行。国际刑事法院对这些罪行有管辖权。

据路透社报道，国际刑事法院检察官法图·本苏达花了约10年时间跟踪美军在阿富汗犯下的罪行。本苏达得到的证据显示，美国军人和情报人员在阿富汗和其他多处地点对美方所关押的人员施加“折磨、虐待、侵犯个人尊严、强奸和性暴力”。2017年11月，她要求对美军在阿富汗涉嫌战争罪开启正式调查。美国政府威胁对国际刑事法院实施制裁，并吊销本苏达的赴美签证。调查申请随后遭到国际刑事法院预审法官否决，调查被迫中止。

国际刑事法院的最新裁定推翻了此前预审法官的决定。本苏达表示：“国际刑事法院将全面调查美国所犯战争罪行及侵犯人权行为，包括巴格拉姆空军基地和其他美国在阿富汗的机构设立的刑讯中心，以及其与中情局在欧洲多国设立的‘秘密监狱’之间的关联。”她说，国际刑事法院将进行独立和公正的调查，并呼吁各方的全力支持与合作。“对于在阿富汗冲突中遭受暴行迫害的受害者而言，正义终将得到伸张。现在，他们离期待已久的结果又近了一步。”

“为阿富汗战争受害者带来伸张正义的希望”

近年来，美军虐囚丑闻不断曝光。除了中情局的虐囚事件，驻阿富汗美军以及古巴关塔那摩美军基地监狱都存在大量虐囚事件。2016年2月，在美国公民自由联盟要求下，美国国防部公开了驻伊拉克和阿富汗美军200多张虐囚照片。美国《新闻周刊》认为，这些照片只是“冰山一角”，背后还有很多被掩盖的事实。

值得注意的是，大量无辜平民死于美军空袭。据美国布朗大学的研究人员统计，自2001年“反恐战争”开始以来，美军共造成48万人死亡，其中24.4万人是平民。阿富汗战争已造成15.7万人死亡，受害者中仅阿富汗平民就有4.3万人之多。

阿富汗独立人权委员会主席阿克巴尔表示：“调查对战争受害者而言无疑是正义的消息。”

《纽约时报》报道称，国际刑事法院的决定“为阿富汗战争受害者带来伸张正义的希望”。该报报道了阿富汗平民马西赫·穆巴雷兹的不幸遭遇。去年9月，穆巴雷兹的妻子、7个孩子和其他4个亲戚在美国空袭中丧生。“我心里的伤痛永远都无法愈合。如果国际刑事法院能够做出公正的判决，对施暴者予以应有的惩罚，我会感到些许慰藉。”

巴基斯坦出租车司机艾哈迈德·拉巴尼是美军在阿富汗实施酷刑的无辜受害者之一。他曾未经审判被关押在关塔那摩监狱，时间长达540天。拉巴尼在一份声明中说：“国际刑事法院的决定如果得以顺利实施，美国军队中的酷刑实施者将第一次面临国际正义的裁决。”

非政府组织“宪法权利中心”律师凯瑟琳·加拉格尔表示，该组织代表的两名受害者在美国中情局“秘密监狱”遭受酷刑，目前仍被无限期地关押。她说：“罪行已被记录在案，检察官可以迅速采取行动……有充分证据证明美国实施了这些酷刑。”

“美国政府早已撕掉自己人权卫士的面具”

英国人权律师普瑞塔·高普兰表示：“美国应该对其战争和虐囚行为负责。尽管美国试图恐吓国际刑事法院以结束这项调查，国际刑事法院没有屈服于这种压力，选择维护受害者的权利。”

英国记者达米安·威尔逊评论说，在美国政府的威胁下，国际刑事法院重启调查美军在阿富汗的暴行、性暴力和酷刑，这是一项“勇敢的决定”。

美国公民自由联盟人权计划主任贾米尔·达克瓦尔说，这一决定无视美国政府的恫吓，将增强国际刑事法院的独立性。“各国应该充分配合这项调查，而不要屈服于美国政府的任何蓄意破坏行动。”

目前，非政府组织“支持国际刑事法院联盟”已经要求美国尊重国际刑事法院的决定，不要对法院官员采取惩罚性行动，并呼吁国际刑事法院100多个成员支持这一调查。

不过，针对国际刑事法院的决定，美国国务卿蓬佩奥近日发表声明称，美国不是国际刑事法院的“当事方”，美国政府将拒绝与国际刑事法院合作。他还声称将在未来几周宣布相关报复措施。

美国政治学学者比尔·范奥肯评论说，美国政府长期以来对包括国际刑事法院在内的国际机构并不信任。“这是国际刑事法院对美国发起的第一项调查，美国的反应表明其对国际法的漠视。美国政府早已撕掉自己人权卫士的面具。”

美国“共同梦想”新闻网报道称，预计美国不会就国际刑事法院的调查进行任何合作。白宫去年刚刚特赦了3名在阿富汗和伊拉克犯有战争罪的美军军人。

有分析认为，美国不是国际刑事法院缔约国，预计未来美国仍将极力阻挠，调查将遭遇重重阻力。

（本报华盛顿3月10日电）

《 人民日报 》（ 2020年03月11日 16 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)