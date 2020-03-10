全球网友用50多种语言传播防疫知识

人民网北京3月10日电 （记者李琰） 联合国开发计划署（UNDP）和世界卫生组织（WHO）携手在中国社交媒体上联合发起的“宣传防疫 算我一份”倡议活动9日收官。数十万网友积极参与，用50多种语言和方言分享了应对2019冠状病毒的防护措施。

“宣传防疫 算我一份”活动海报。UNDP供图

为期一个月的“宣传防疫 算我一份”活动在微博上取得了超过2800万的关注度。活动旨在让所有人，不论语种、地区、收入水平和文化程度，都及时获得防疫信息。

联合国开发计划署驻华代表白雅婷（Beate Trankmann）表示：“在疫情面前，每个人都有权利了解如何做好防护。由于缺乏应对机制，包括老年人和少数民族群体在内的弱势群体更有可能受到疫情的影响。我们的职责是帮助他们提升抵御与恢复能力。”

“宣传防疫 算我一份”活动充分调动了网友们的积极性，鼓励大家自愿通过富有创造力的方式制作视频，向社会的每个角落，尤其是本来难以获取正确的防疫信息的弱势群体传播了必要的防护知识，产生了积极的社会影响。

传播虚假信息和谣言会导致恐慌和污名化，世卫组织将不实新闻报道定义为“信息疫情”。本次活动大力倡导人们抗击“信息疫情”，也正是这一共同使命使得人们紧密地团结在一起，对这个新议题进行了更广泛的讨论。参与者们志同道合、乐于分享、相互学习。疫情防控期间，尽管大家身处各地，却依然通过这一途径建立联系，在线相互支持。

李嘉灏是一名参与活动的上海年轻人。他表示：“即使你远离抗击疫情的最前线，但通过帮助人们及时了解疫情信息，仍然可以为这场战斗做出贡献。”他在提交的视频中用上海方言教自己的奶奶如何戴口罩。

“宣传防疫 算我一份”活动分为两个阶段。第一阶段侧重于中国的弱势群体和少数民族社区，鼓励年轻人用藏语、彝语、傣语、维吾尔语和各地方言介绍和传播世卫组织的相关防疫知识。随着病毒的跨境传播，第二阶段则侧重于国际间的防疫知识传播。来自世界各地的网友纷纷响应，自发用日语、泰语、越南语、韩语、西班牙语、罗马尼亚语和冰岛语等语言录制视频。

活动参与者在帮助他人了解防疫知识的同时，也加强了自身对防疫知识的理解。一位名叫玛利亚·费尔南达（Maria Fernanda）的西班牙参与者表示：“我在用西班牙语录制视频的过程中，重复了很多次防疫知识，加深了印象。我认为这也是一个内化自我保护知识的过程。我不仅主动减少了自己的社交，还鼓励朋友们这样做。”

截至活动结束，网友们贡献了用50种语言和方言录制的视频，充分展现出个体的创造力和独特的文化身份。一位参与者甚至用手语录制了视频，帮助听障群体及时了解防疫知识。

此项活动还使了用人工智能新闻主播补充了一些方言版本，利用科技进一步传播关键的防疫建议和有关疫情的最新情况。整个活动中，联合国开发计划署始终与世卫组织保持密切合作，确保网友们分享的所有防疫信息均准确可靠。

此外，联合国开发计划署可持续发展目标动物大使、双胞胎大熊猫启启和点点也在成都大熊猫繁育研究基地提交的视频中出镜，为宣传防疫做出了贡献。

(责编：刘叶婷、杨牧)