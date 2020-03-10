被排除在工作和培训之外的青年人日益增多

人民网北京3月10日电 （记者李琰）记者从国际劳工组织驻华代表处获悉，国际劳工组织最新发布的《2020年世界青年就业趋势：科技与未来工作》（下称《2020年青年就业趋势》）报告显示，目前处于既未工作，也未接受教育或培训状态的青年人（尼特族）的数量在增加。其中，青年女性成为尼特族的可能性是青年男性的两倍多。

《2020年青年就业趋势》表明，由于自动化的广泛应用，即便是已经被雇佣的青年人（指年龄在15—24岁之间），也面临着比他们年长的劳动者更多的失业风险，尤其是那些接受职业培训的青年人更易受影响。

“这表明职业培训传授的职业特定技能比普通教育技能更容易过时”，报告呼吁应修订职业培训项目，使其适应现代社会的情况，以满足数字经济不断变化的需求。

对比2017年发布的《世界青年就业趋势》，处于既未工作，也未接受教育或培训状态的青年人数量呈上升态势。2016年，大约有2.59亿青年人被划为此类人群；2019年，这一数字上升至约2.67亿； 2021年，预计这一数字将进一步上升至2.73亿。从百分比的角度来看，趋势仍然是上升的，从2015年的21.7%上升至2020年的22.4%。这些趋势意味着国际社会设定的目标将无法实现，即至2020年持续降低既未工作、也未接受教育或培训的青年人的比例。

目前全球大约有13亿青年人，其中2.67亿被归为尼特族。而这其中的2/3，约1.81亿是青年女性。

“全世界太多青年人正在脱离教育和劳动力市场，这将损害他们的长期前景，最终将危害这些国家的社会和经济发展，”国际劳工组织就业政策司司长李相宪（Sangheon Lee）指出：“导致这些青年人成为尼特族的原因多种多样。面临的挑战是，如何在为这些年轻人提供服务所需的灵活方法与产生影响所需的强有力的政策和行动之间取得平衡。不会有一种‘万能’的方法。”

《2020年青年就业趋势》显示，由于接受高等教育的青年人数量快速上升，超过了劳动力市场中对大学生的需求，大学毕业生们面临着工资降低等挑战。

“没有为青年人创造足够多的就业机会，意味着数百万人的潜力没有得到适当的开发”， 国际劳工组织就业政策司就业和劳动力市场政策处处长苏克蒂·达斯古塔（Sukti Dasgupta）表示：“如果我们要应对科技、气候变化、不平等和人口变化带来的挑战，则无法承担这些在人才以及学习上投资的浪费。我们需要利用政府、工人和雇主之间的对话来设计综合的政策框架和迅速响应的培训体系。”

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