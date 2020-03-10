外交部:中国为国际对非合作发挥了重要引领作用

人民网北京3月10日电 据外交部网站消息，外交部发言人耿爽主持例行记者会。记者会实录如下：

一、我向大家通报一组数字：根据中国国家卫生健康委今天上午发布的统计数字，3月9日0-24时，中国境内新增治愈出院病例1297例，截至3月9日24时，中国境内累计治愈出院病例59897例。

二、中国—太平洋岛国卫生专家视频会议于今日举行。

此时此刻，中国外交部、国家卫生健康委员会的官员以及中方的卫生专家，正在与库克群岛、斐济、基里巴斯、密克罗尼西亚联邦、纽埃、巴布亚新几内亚、萨摩亚、所罗门群岛、汤加和瓦努阿图等10个太平洋岛国政府官员和卫生专家举行视频会议，分享抗疫信息，交流防控经验。

新冠肺炎疫情发生后，中方本着公开、透明和高度负责的态度，及时向包括太平洋岛国在内的有关国家和地区通报信息，回应各方关切，加强同国际社会疫情防控合作，共同维护地区和全球的公共卫生安全。岛国政府和人民也对中国政府和人民的抗疫斗争给予了声援和支持，并提供了一定的帮助，我们对此表示感谢。

当前，疫情在全球多点暴发并扩散蔓延，加强国际防控合作的重要性进一步凸显。中方高度重视太平洋岛国在疫情防控方面面临的挑战，愿继续根据岛国的需要提供力所能及的帮助，共同打赢这场疫情防控阻击战，推动构建人类命运共同体。

关于这次视频会议的详细情况，我们会及时发布消息。

问：据报道，9日，欧盟宣布启动处理对非洲关系的“全面战略”，该战略聚焦安全、经济增长、气候变化、数字转型、移民等议题。欧盟外交与安全政策高级代表博雷利表示，欧盟制定此项战略并非打算与中国竞争，而是加强自身同非洲大陆关系。中方对此有何评论？

答：我们注意到有关报道，也注意到欧方表态。

支持非洲和平与发展是国际社会的共同责任。中方始终以开放的态度看待国际对非合作，乐见非洲合作伙伴多元化，欢迎包括欧盟在内的国际社会各方在尊重非洲意愿的基础上关注非洲、重视非洲、投入非洲，帮助非洲实现发展与振兴。

中欧均是非洲重要合作伙伴，对非合作各有优势和特色。中欧双方已就非洲事务进行了11轮磋商，围绕各自对非合作和涉非三方合作等问题深入交换意见。我们愿同包括欧方在内的国际社会一道，扩大交流对话，加强协调配合，提升各自对非合作效果，稳步推进涉非合作，帮助非洲国家增强反恐、应对气候变化、实现可持续发展能力，为非洲和平与发展事业作出更大贡献。

当前，中国对非友好合作保持良好发展势头，为国际对非合作发挥了重要的引领作用。中方将继续秉持真实亲诚理念和正确义利观，积极推进落实中非合作论坛北京峰会成果和中非领导人共识，同非洲国家相互支持，共同抗击新冠肺炎疫情，推动中非全面战略合作伙伴关系不断取得新发展。

问：9日，南部非洲发展共同体在坦桑尼亚举行卫生部长会议，会议对中方抗击新冠疫情努力表示赞赏和支持，表示南共体国家愿继续加强同中方团结协作。中方对此有何评论？

答：新冠肺炎疫情发生以来，中国政府和人民全力以赴抗击疫情。目前，防控工作正在取得积极成效。在中方抗击疫情的过程中，非洲国家和人民与中方坚定站在一起，通过多种形式予以声援。几乎所有与中国建交的非洲国家领导人和非盟委员会主席都来电或来函向中方表达慰问和支持，非盟部长理事会、非盟和平与安全理事会，非洲国家卫生部长会议、西非国家经济共同体卫生部长会议以及刚刚结束的南部非洲发展共同体卫生部长会议都对中方抗疫努力给予积极评价。令我们感动的是，一些非洲国家在自身条件有限的情况下，向我们提供了资金和物资帮助，充分体现了中非患难与共、守望相助的兄弟情谊，成为中非构建更加紧密的命运共同体的真实写照。

当前，非洲国家面临较高的疫情输入风险，已经有多国出现确诊病例。中方愿在加强自身防疫的同时，同非洲国家加强团结合作，并提供力所能及的支持和帮助，共同为维护地区和全球的公共卫生安全作出贡献。

问：中方是否计划从意大利接回中国公民？

答：中国政府高度重视在意中国公民的安全与健康，中国驻意大利使领馆已多次敦促意方采取切实措施，重视解决他们在健康安全方面的关切。我们也呼吁在意广大侨胞、留学生、中资企业员工科学理性看待疫情，冷静应对，避免恐慌，加强自身防护，遵守意方疫情防控措施，同时要避免无序流动带来的交叉感染风险。我们会密切关注疫情发展情况，采取一切必要措施，维护海外中国公民的安全和正当合法权益。

问：据报道，9日，阿富汗总统加尼在总统府举行第二任期就职典礼。同日，阿政府前首席执行官阿卜杜拉在另一地点举行总统就职典礼。中方对此有何评论？中方对阿富汗未来局势发展持何看法？

答：中方尊重阿富汗人民自主决定国家未来，祝贺加尼总统就职，呼吁阿国内各派以国家和人民利益为重，凝聚各方共识，加快阿和平重建与和解进程。中方愿同阿新政府和各界人士一道，共同致力于中阿传统友好关系发展，更好造福两国人民。

至于阿富汗未来局势发展，中方认为，当前阿富汗局势发展正处关键期。美塔已经签署协议，阿人内部谈判有望早日举行，阿富汗人民面临结束长达40年战争的宝贵机遇。同时，阿富汗也面临严峻挑战。我们希望国际社会尊重阿人民意愿，继续支持阿人内部和解，帮助阿早日实现和平。我们也呼吁外国在阿驻军以有序和负责任方式撤出，确保阿局势平稳过渡，避免恐怖组织趁乱坐大。

(责编：刘叶婷、杨牧)