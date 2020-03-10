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反转！美民众反思借新冠病毒污名化中国

2020年03月10日16:37  来源：人民网-国际频道
 

人民网北京3月10日电（徐祥丽）9日，美国新冠肺炎确诊人数已经超过600。世卫组织警告，新冠肺炎很有可能大流行。疫情引人担忧，美国媒体和民众开始反思此前关于“武汉肺炎”的称谓。

美媒报道，“武汉肺炎”说法激起众怒

美国全国广播公司（NBC）报道，因将新冠病毒称为“武汉病毒”，美国众议院议员保罗·戈萨拉遭到民众痛斥。

8日，戈萨拉宣布将自我隔离14天，因为此前他曾与一位确诊人士有过接触。美国媒体报道，在“官宣”中戈萨拉使用的是“新冠病毒2019”这个官方称谓，但在个人推特上，他却称之为“武汉肺炎”，而卫生部门已经表明这个词汇是不应使用的。

戈萨拉在推特上表示自己和其他3名同事均开始隔离

戈萨拉当天辩称：“媒体已经这样叫了几个月，都没人在意过，今天你们突然说这是‘种族主义’了。”他还说，这是病毒，它不在意你是什么种族。

但议员泰德·刘则在推特上反唇相讥，指出这番辩解恰好说明了这一称谓的荒谬性。他意指，正是因为这种“选择性近视”，才致使人们忽略了病毒不受国家或种族限制的事实，最终导致疫情在美国的流行。

戈萨拉关于“武汉肺炎”的称谓激起网民愤怒，最热一条评论称“只有最无知、最大的种族主义者才这么叫”。该评论点赞数近2万。

社交媒体活动组织“沉睡的巨人”回应戈萨拉称，“希望你安好，但也许就在隔离这段时间，你才能真正体会仇外情绪有多恐怖。”

更多社交媒体用户则更进一步，批评了疫情暴发期间歧视亚洲和仇外情绪的不理智上升，直言“武汉病毒”是种族主义歧视。

事实上，尽管有些病毒的确以最早发现疫情的地点命名，比如“寨卡”，但自从2月中旬起，美国亚裔记者协会就已根据2015年世卫组织关于“不鼓励使用地理位置命名疾病”的指导，提出警惕“武汉病毒”一词的使用了。

世界卫生组织也表明，“新冠病毒2019”这个正式名字的选定，就是为了防止污名化。世卫组织总干事谭德塞不止一次强调，污名化比病毒更可怕，乱抹黑才是我们最大的敌人。

(责编：徐祥丽、刘洁妍)
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