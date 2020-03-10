美国反对阿富汗出现“平行政府”

新华社华盛顿3月9日电（记者刘品然 刘晨）美国国务卿蓬佩奥9日发表声明说，美方强烈反对任何试图在阿富汗建立“平行政府”的做法。

阿富汗官方宣布的新当选总统阿什拉夫·加尼9日在首都喀布尔宣誓就职，而他的竞选对手、政府首席执行官阿卜杜拉·阿卜杜拉声称自己才是总统选举获胜者，于同日也在喀布尔举行了“总统就职仪式”。阿卜杜拉始终拒绝承认总统选举落败，认为选举存在舞弊行为，并自行宣布当选总统。

蓬佩奥在声明中说，美方强烈反对任何试图在阿富汗建立“平行政府”的做法，也反对使用武力解决阿富汗当前的政治分歧。他在声明中赞赏了加尼和阿卜杜拉两人此前对阿富汗和平的相关表态，认为“建立一个包容性政府和统一的阿富汗对这个国家的未来、特别是其和平事业至关重要”。

美国媒体报道说，美方官员先前分别会晤加尼和阿卜杜拉，希望避免出现政治对峙局面，但调解并未成功。报道还说，美国迄今没有直接评论选举结果，但蓬佩奥在声明中使用了“加尼总统”的字眼。一些分析人士认为，同一天两场“总统就职”仪式暴露了阿富汗政坛的激烈矛盾，阿富汗政府与塔利班的和平对话也因此蒙上阴影。

阿富汗总统选举于2019年9月28日举行，最终选举结果于2020年2月18日公布。加尼获得50.64%的选票，而阿卜杜拉获得39.52%的选票。阿卜杜拉一直拒绝承认此次总统选举结果。这是自2001年美国入侵阿富汗并推翻塔利班政权以来，阿富汗举行的第四次总统选举。

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