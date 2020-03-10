布基纳法索首次确诊 撒哈拉以南非洲6国现疫情

新华社内罗毕3月9日电 综合新华社驻外记者报道：9日，布基纳法索宣布该国首次确诊2例新冠肺炎病例，撒哈拉以南非洲地区已有6国报告新冠肺炎确诊病例。

布基纳法索卫生部长克劳丁·卢热9日晚召开新闻发布会说，该国首次确诊2例新冠肺炎病例。两人是一对夫妇，妻子最近有法国旅行史。目前两名患者在医院接受治疗，另有一名密切接触者被隔离观察。

南非卫生部长穆凯兹9日说，南非当天新增4例新冠肺炎确诊病例，累计确诊病例为7例。这些患者都曾参加同一个旅行团前往意大利。这个十人旅行团目前有9人在南非境内，其中7人确诊。南非政府正在联系与这些确诊者同机回国的人员，已联系到密切接触者数十人。

尼日利亚卫生部门9日说，该国已确诊第二例新冠肺炎病例。尼日利亚2月27日报告的首个确诊病例为输入性病例，第二个确诊病例与首个确诊病例有过接触，目前两人病情较稳定。

截至9日，撒哈拉以南非洲地区已有6国报告新冠肺炎确诊病例，除上述3国外，还包括塞内加尔、喀麦隆、多哥。根据世界卫生组织9日发布的每日疫情报告，截至欧洲中部时间9日10时，塞内加尔病例数为4例，喀麦隆2例，多哥1例，这三个国家在此前24小时均无新增病例。

世界卫生组织非洲区域办事处官员玛丽·斯蒂芬日前接受新华社记者采访时表示，非洲应对新冠肺炎疫情的一大重点是努力确保各国监测到首例病例，以便及时发现并遏制疫情传播。

斯蒂芬说，非洲目前发现的病例大部分是输入性病例，随着越来越多的国家出现疫情，这些国家的旅行者将新冠病毒带入非洲的风险也在增加。“我们必须努力确保各国在监测时不会遗漏首个病例，一旦病毒入境开始传播就会造成疫情，防疫难度会大大增加。”（执笔记者：王小鹏；参与记者：王松宇、郭骏、荆晶、乔本孝、肖玖阳、邢建桥）

(责编：崔越、燕勐)