新华社罗马3月10日电 综述：意大利：全国“封城” “重锤”防疫

新华社记者陈占杰 李洁

意大利总理孔特9日晚宣布，为避免新冠肺炎疫情进一步扩散，自10日起在全国范围内实施“封城”措施。举国“封城”，在意大利国家历史上绝无仅有，在欧洲乃至世界防疫史上也极其罕见。人们期待这一坚决、严厉的“硬核”措施能给意大利乃至欧洲的疫情扩散“踩刹车”。

意大利政府果断出招，是因为疫情扩散之快、发展之猛已超过意大利医疗系统所能承载的最高负荷。短短18天，意大利确诊病例就从2月21日的17例激增至目前的近万例。尽管意大利的医疗体系与许多国家相比并不差，但面对严峻疫情，其医疗资源已告急，重症监护设备等出现短缺。如再不采取严厉措施，医疗体系可能面临崩溃的风险。

按照禁令，除可证明的工作、健康和紧急需求等特殊原因，全国范围内，民众不得擅自离开所在地。此外，自10日起，暂停包括意甲联赛在内的全国所有体育赛事，学校停课时间延长到4月初。

总体看，政府的防疫措施相当完备，但能否得到严格执行、民众能否积极配合，仍有不少挑战。意大利是个相当重视礼节和社交生活的民族，人们见面时习惯拥抱、贴面，一下子让所有人“禁足”，在公共场所保持一米以上人际距离，特别是停止他们心爱的足球比赛，真的需要时间去适应。

全国“封城”是对政府执政能力的考验。意大利政坛多党派共存，中央与地方、南北地域间存在差异和矛盾。如何协调各方利益，推动政策完整顺利落实，对意大利政府是不小考验。一些当地舆论质疑政府是否有足够人力执行相关管控措施，一些反对党人士则公开表达对政府作为的不满。

疫情考验政府和国民，也见证患难真情，意大利不是独自在战斗。疫情暴发以来，意大利与世界卫生组织保持密切联系，世卫组织派出专家组协助意大利抗击疫情；欧洲邻国没有关闭边界，以行动展现对意大利的支持和信任……

疫情不等人。意大利政府做出举国“封城”这一艰难而果断的措施，是对形势进行认真研判、全面考量的结果。人们希望，这一防疫“重锤”，能让意大利民众早日告别病疫阴霾，迎来希望的春天。

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