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马来西亚组建“非常规”内阁有何考量

2020年03月10日15:51  来源：新华网
 

新华社吉隆坡3月10日电（国际观察）马来西亚组建“非常规”内阁有何考量

新华社记者林昊

马来西亚总理穆希丁9日公布了一份颇耐人寻味的新内阁名单：没有按传统任命一名副总理，首次出现4名高级部长，财政部长由非政治人士出任。

此间舆论认为，穆希丁的“非常规”做法旨在实现执政联盟内部的权力分享，同时确保内阁有足够的执政能力和经验，以便维护政府内部稳定，集中精力应对国家面临的问题。

打破传统

新内阁名单包括4名高级部长和超过60名正副部长。穆希丁表示，新内阁由有经验的政治人物、技术官僚和特定领域的专业人士组成。他说，现阶段没有必要任命副总理，任命4名高级部长旨在确保内阁能够发挥作用，他们将在经济、安全、基础设施发展、教育和社会等领域帮助他履行总理职责。这4名高级部长分别来自土著团结党、马来民族统一机构（巫统）等政党。

在马来西亚政治传统中，副总理一般被视为总理的接班人选。马来西亚政治分析师何启斌认为，穆希丁实际上是把副总理的职责分给了4名高级部长，目的是实现权力分享和效率最优化。

马来西亚理工大学政治学教授阿兹米·哈桑认为，4名高级部长来自执政联盟中的主要政党，这是有效的权力分享。

在2018年5月举行的马来西亚大选中，马哈蒂尔领导的希望联盟获胜并组建政府。今年2月24日，马哈蒂尔辞去总理职务，同一天穆希丁所在的土著团结党宣布退出希望联盟，导致希望联盟失去在国会下议院的多数地位。穆希丁随后成为土著团结党推选的总理候选人并获得巫统、伊斯兰教党等政党支持。在获得最高元首阿卜杜拉的任命后，穆希丁于3月1日宣誓就任总理。

面临挑战

穆希丁9日在宣布新内阁名单时表示，现阶段世界经济存在不确定性，且马来西亚正受到新冠肺炎疫情冲击，作为总理，他有责任成立一个能够解决民众所面临问题的内阁。

马来西亚投资发展局主席马吉德认为，穆希丁内阁在经济方面有一个不错的组合：负责经济事务的总理署部长穆斯塔法经验丰富；国际贸易和工业部部长阿兹明·阿里过去在地方上任职时在发展经济、招揽外资等方面有不错的口碑；银行家出身的财政部长扎夫尔预计会更多地从工商界角度思考问题。

马来西亚太平洋研究中心首席顾问胡逸山指出，新内阁的组建将给马来西亚政局增添一些稳定性，但仍需要关注国会下议院5月重新开会后的情况。因为，穆希丁出任总理后，作为反对党的希望联盟曾表示，将在下议院提出对他的不信任动议。

根据马来西亚宪法，如果总理无法获得下议院多数议员支持，就必须递交内阁辞呈，除非最高元首在这名总理的建议下解散国会。

马来西亚国会下议院目前处于休会状态，原定本月9日重新开会，但下议院议长穆罕默德·阿里夫4日宣布，在接到穆希丁签署的通知后，下议院重新开会日期将推迟至5月18日。

(责编：崔越、燕勐)
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