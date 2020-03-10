美股遭遇“黑色星期一” 后市或将继续波动

新华社纽约3月9日电（记者刘亚南）由于沙特阿拉伯发起价格战导致国际油价重挫两成以上，加上新冠肺炎疫情在全球持续扩散，纽约股市9日开盘出现暴跌，随后跌幅达到7%上限，触发熔断机制。纽约股市三大指数当日跌幅均超过7%。

展望后市，预计市场近期仍将较为波动，但积极因素和投资价值已开始显现。

3月9日，交易员在美国纽约证券交易所工作。（新华社记者王迎摄）

9日，4月交货的美国西得克萨斯轻质原油期货价格和5月交货的伦敦布伦特原油期货价格分别下跌24.59%和24.1%，其中西得克萨斯轻质原油价格创下1991年海湾战争以来的最大跌幅。

油价大幅下挫引发避险需求上涨和金融市场大幅震荡。债券市场方面，避险需求推动美国长期国债收益率继续深度下跌，10年期国债收益率一度降至0.38%的历史新低，30年期国债收益率首次降至1%以下，创下0.692%的历史新低。避险需求还推动黄金期货价格一度突破每盎司1700美元，为2012年年底以来的最高点。当日，欧元、日元和瑞士法郎的大幅走高推动美元指数大幅下跌超过1%。

衡量投资者恐慌情绪的芝加哥期权交易所波动指数（又称“恐慌指数”）9日大涨至62.12点，为2008年金融危机以来的最高值。

纽约联储9日表示，为保证银行间拆借市场的正常运转，从9日至12日，将把每日隔夜回购操作的金额从至少1000亿美元提高到至少1500亿美元。此外，纽约联储还将在10日和12日把14天期回购金额从至少200亿美元提高到至少450亿美元。

3月9日，交易员在美国纽约证券交易所工作。（新华社记者王迎摄）

多名市场资深人士表示，要遏制当前的股市暴跌和市场震荡，决策部门应采取财政政策，积极控制疫情，货币政策不是正确的应对工具。

美国银行全球研究部9日发布报告说，市场对美联储降息的负面反应凸显中央银行在应对当前新冠疫情危机时力不从心。新冠疫情带来了供应侧冲击，此时采取医疗卫生政策和定向财政政策比货币政策重要得多，决策部门需要为应对疫情找到对症的“药物”。

宏观经济研究机构MRB合伙公司执行合伙人菲利普·科尔马6日接受记者专访时表示，美联储日前降息50个基点并不是应对疫情的正确工具，政府应该为新冠病毒检测买单，让符合症状的人都得到检测。

不过，芝加哥商品交易所美联储观察工具显示，美联储在3月份的例行议息会议上再度降息75个基点的概率达100%，再度降息100个基点的概率为45.8%。鉴于当前联邦基金利率目标区间为1%至1.25%，这意味着市场认为美联储有可能将利率降至零的水平。

美国银行预计，美国经济仍将出现U型走势，不过下降幅度将更深，今年前三个季度美国经济将分别增长1.5%、1%和1.4%。

瑞银集团财富管理全球首席投资官马克·黑费尔在9日发布的报告中说，后市可能继续给市场带来利空的因素包括新冠疫情的进一步扩散和限制措施的实施，油价暴跌冲击债券市场，以及收益率曲线扁平化令金融市场环境收紧。这些潜在利空因素和投资者的去杠杆很可能会使市场近期继续波动。

这是3月9日拍摄的美国纽约证券交易所大楼（右）。（新华社记者李木子摄）

不过，黑费尔认为，多个方面出现的积极进展可能会改善预期。中国和韩国防控疫情的进展显示，疫情可以在相对较短时间内得到控制，低油价和低房贷利率随后可能刺激消费，一些国家和地区可能采取相互协调的财政和货币政策。此外，债券收益率下跌将提升股票估值吸引力。

美国银行全球研究部9日表示，由于标普500种股票指数2月份最高下跌13%，该指数的远期市盈率从18.9倍的高点回落到16.5倍，为2019年8月的水平。随着标普500种股票指数公司股息收益率达到美国10年期国债收益率的2.5倍，股票相对债券的吸引力达到20世纪50年代以来的最高值。

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