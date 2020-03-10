新华社巴黎3月9日电 综述：法国新冠肺炎疫情加剧 文化部长确诊感染

新华社记者唐霁 严明

法国新冠肺炎疫情近日加剧，不仅病例数在9日超过1400例，官方当天还宣布文化部长弗兰克·里斯特确诊感染，这是法国继部分国民议会议员感染病毒后，首位政府官员确诊感染。当天，巴黎股市CAC40股指受疫情影响继续下挫。

据法国多家媒体报道，法国文化部长办公室向媒体表示，里斯特9日出现明显症状并确诊感染新冠病毒，本人“目前状态良好”。办公室还说，里斯特上周多次参加国民议会会议，此前已有议员确诊感染。

据媒体统计，法国国民议会已有5名议员和2名工作人员确诊感染，另有2名参议院议员也和里斯特一起参加过在国民议会举行的会议。

里斯特确诊的消息引起法国政坛不安。法国总理府当晚向媒体表示，如果有其他部长出现症状并被确诊，这些官员都将遵守由卫生部门制定的隔离规定。

法国卫生部长奥利维耶·韦朗当晚在电视直播节目中说，正在按规定排查里斯特近期的密切接触者。他说，在最近两周内召开的内阁会议中，其他部长都遵循卫生部提出的建议没有和里斯特握过手。他说自己在两天前因轻微感冒接受过新冠病毒检测，原因包括曾去过疫区视察，好在结果呈阴性。

疫情继续打击法国股市。巴黎股市CAC40股指9日收盘时跌幅达8.39%。据法国《回声报》报道，巴黎股市从今年年初开始已下跌了20%以上，最近持续两周的下跌额已相当于去年一年的增长。

为防止聚集性感染，法国卫生部8日宣布国内禁止举办超过1000人的聚集活动。巴黎市长安妮·伊达尔戈9日宣布取消原定于12日举行的竞选连任造势活动，改为视频会议。此外，将于11日在巴黎举行的巴黎圣日耳曼队与多特蒙德队的欧冠足球比赛将空场进行，原定14日举行的法国和爱尔兰的橄榄球比赛也被迫推迟。

对于持续加重的疫情局势，法国卫生部下属的卫生总署署长热罗姆·萨洛蒙日前表示，法国疫情可能会进入更严重的阶段。

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