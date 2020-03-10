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滴滴进军巴拿马市场 拉美6国业务全面开花

2020年03月10日11:30  来源：人民网-国际频道
 

人民网里约热内卢3月10日电（李晓骁）3月10日，滴滴出行宣布正式进入巴拿马首都巴拿马城，这是滴滴进入的第二个中美洲国家，也是继巴西、墨西哥、智利、哥伦比亚和哥斯达黎加后，滴滴进入的第六个拉美国家。

坐拥“黄金水道”的巴拿马是中美洲最活跃的经济体和金融中心，更是企业进入中美洲、加勒比地区以及南美洲的重要通道。2018年12月，滴滴创始人兼CEO程维作为中国企业家代表，出席中国－巴拿马经贸合作论坛。他在论坛上表示，滴滴希望与巴拿马当地的交通、经贸部门及科研机构展开合作，把中国的智慧交通方案带到为更广阔的新兴市场。

2019年11月，滴滴在哥斯达黎加成立中美洲总部，由20多名来自中国、巴西、墨西哥、哥伦比亚的滴滴员工和本地人才组成。他们继承了滴滴在中南美洲积累的运营经验，并得到来自北京和硅谷的技术支持，在3-4个月内完成了在巴拿马开工的准备工作，并于今年2月开始进行司机招募。

滴滴墨西哥和中美洲负责人毛宸宇表示：“作为世界的‘十字路口’，巴拿马城市化水平高，和中国主要城市一样面临交通拥堵和环境污染问题。滴滴来到巴拿马后，不仅希望为当地用户提供高性价比、高效、安全的出行服务，也期待与当地政府、汽车、交通产业伙伴一起，把滴滴在中国和拉美积累的新能源车、智慧交通等方面的经验与技术带到巴拿马。”

2018年1月，滴滴收购巴西最大的网约车平台99；同年4月首次以自有品牌服务落地墨西哥市场；2019年6月，滴滴进入智利和哥伦比亚，11月进入哥斯达黎加。2020年2月，滴滴在智利推出出租车叫车服务。

(责编：于洋、燕勐)
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