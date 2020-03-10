疫情无情人有情 中韩并肩战新冠

资料图：中国驻韩国使馆第一时间向大邱市捐赠一批医用口罩。（图片来自中国驻韩国大使馆网站）

人民网北京3月10日电“韩国的困难也是我们的困难，中方愿意向韩方提供一切必要的援助，全力支持韩国政府和人民抗击疫情。”外交部副部长马朝旭3月5日在国新办举办的抗击新冠肺炎疫情国际合作有关情况新闻发布会上说。

虽然当前中国国内疫情依然严峻、防疫物资并不充裕，但中国政府和人民仍尽己所能，火速驰援友邻。

3月6日，邢海明大使约见韩国外交部次官补金健，奉命通报中国政府决定向韩方提供一批物资援助，包括10万只N95口罩、100万只医用外科口罩、1万套医用防护服，还愿向韩方提供5万人份检测试剂，以支持韩国政府和人民抗击新冠肺炎疫情。

外交部发言人耿爽在9日例行记者会上表示，关于中方向韩方提供110万只口罩等抗疫物资援助，中国驻韩国使馆已经发布了消息。“根据我了解到的最新情况，首批援助物资将很快运抵韩国。我们注意到，中方的这一善举在韩国社会各界引起积极和热烈的反响。”

继向韩方提供抗疫物资援助之后，中国宣布向韩国出口口罩。3月9日，中国驻韩国大使馆新闻发言人表示，中方即日宣布将向韩国出口首批500万只口罩，这是中国政府作出的决定。目前中国国内口罩需求仍处于高位，存在供应缺口。疫情无情人有情，中方愿在克服自身困难的同时，支持近邻韩国抗疫，携手打赢防疫阻击战。

中国政府已指示河南、山东、辽宁、河北、上海、江苏、福建、江西、深圳、天津等10省市积极调剂保障向韩国首批500万只口罩的出口，争取尽快分批运抵韩国。

中国驻韩国大使邢海明表示，疫情发生以来，中韩双方保持着密切的沟通与协调，习近平主席同文在寅总统专门就此通了电话。中韩两国外交、卫生、教育等有关部门正按照两国元首达成的重要共识，及时分享疫情防控、临床治疗、疫苗研发等方面的经验和信息，商定建议本国留学生推迟返校，保障并引导有生活、工作等刚性需求的两国民众有序往来，尽全力为在本国生活的对方国家公民提供健康安全服务。疫情对中韩双边交流与合作的影响是暂时的，疫情过后两国关系将迎来更好更大发展。

邢海明大使相信疫情过后，中韩以及中韩日三国间的情谊将更深厚，互信更扎实，合作更紧密，结成真正的命运共同体。（贾文婷整理报道）

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