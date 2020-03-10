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最美逆行，走进意大利北部新冠状病毒研究防治中心

2020年03月10日09:05  来源：人民网-国际频道
 
最美逆行，走进意大利北部新冠状病毒研究防治中心

人民网罗马3月10日电（记者 叶琦）2020年3月9日上午11:30，在伦巴第大区封城的第二天，龙甲教育李群来校长、手拉手意中文化交流协会Filippo副主席、Ales商业协会Remo会长逆行而上，带着由意大利龙甲教育、米兰中国文化中心联合募捐的5000欧元支票来到了意大利北部新冠状肺炎研究防治中心-米兰Sacco医院。Alessandro院长和病毒学Gismondo主任代表Sacco医院接受了这笔捐款，用于病毒防治相关工作。为响应政府号召、做出良好示范，全程大家的距离都保持在1米。

Gismondo主任是Sacco医院新冠状肺炎研究的负责人和对外发言人，她今天特别穿了一件红色条纹的羊毛衫，说相信这种“中国红”能给我们带来幸运。并表示，中国在疫情控制方面给我们树立了一个很好的榜样，医院和上海的医疗机构合作，已经开展多次视频会议研究病毒的防治工作。我们需要向中国学习如何更好地控制疫情，需要向政府和民众提出防疫建议，假以时日，定当渡过难关。

李群来校长在捐款时表示：“这些捐款大部分来自我校的华人师生与家长们，有些孩子甚至是拿零花钱捐赠以表爱心。我们代表所有的募捐者向一线的医护人员致敬，意大利作为旅意华人的第二故乡，我们愿与美丽的它携手共渡难关。”Alessandro院长表示非常感谢华人群体在这段时期为意大利、为米兰做出的贡献，同时表示现在医院的医疗物资非常紧缺，有捐赠意向的社会群体，请和Sacco医院或政府联系。

随后在Gismonde主任的带领下，捐赠队参观了Sacco医院新冠状肺炎研究中心大楼，慰问了忙于解析病毒的研究人员。据了解，意大利北部地区近期的新冠病毒资料汇集于此，这里每天要分析处理1000个以上的样本。

Gismondo主任呼吁大家要对意大利的医疗系统有信心，民众要再提高安全意识、加强防疫措施，同时研究工作与有效治疗方案都在向前推进，所以大家无须恐慌。

最后，捐赠双方以“贴脚”的方式进行了友好拜别，愿意大利能够早日恢复如初。

(责编：于洋、燕勐)
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