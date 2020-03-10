美国确诊病例增至687 死亡病例平均年龄为80岁

人民网华盛顿3月9日电（记者 郑琪）据美国有线电视新闻网统计，截至美东时间9日傍晚，全美已确诊至少687例新冠肺炎病例，其中包括死亡病例22例。疫情迅速蔓延至全美34个州和首都华盛顿特区，至少10个州宣布进入紧急状态，以调动更多应急资源。

9日下午，此前引发较多关注的“至尊公主”号邮轮已在加州奥克兰港停靠。美国副总统彭斯在9日傍晚举行的白宫记者会上确认，船上25名儿童都很健康，21名被确诊的船员和乘客正在接受隔离治疗，后续将把船上的加州居民转移至该州特拉维斯空军基地，剩下的乘客将于10日被转移至乔治亚州和得克萨斯州的军事基地。彭斯还表示，美方已与加拿大和英国达成协议，将安排船上的加拿大和英国乘客乘包机回国。

鉴于乘坐邮轮的感染风险，CDC近日已发出警告，建议美国民众，特别是有潜在健康问题的民众，推迟乘坐邮轮旅行的计划。CDC提醒称，当前邮轮乘客感染新冠病毒的风险增高，老年人应避开拥挤场所，避免不必要的长途旅行，特别是避免乘坐邮轮。

在9日的白宫记者会上，美国公共卫生局局长杰罗姆·亚当斯指出，新冠肺炎死亡病例的平均年龄为80岁。CDC下属国家免疫和呼吸系统疾病中心主任南希·梅索尼耶9日在媒体电话会上引用中国数据指出，80%的新冠病毒感染者为轻症。她强调，60岁以上人群感染新冠病毒的风险较高，其中80岁以上的老年人感染后发展成重症的风险最高。梅索尼耶补充说，没有证据表明美国大部分地区已出现社区传播。在上周发布的指导意见中，CDC鼓励高风险人群准备物资，并尽可能呆在家里。

纽约州州长库莫9日表示，纽约和新泽西港务局执行董事瑞克·科顿新型冠状病毒检测结果呈阳性，他的团队成员正在接受检测。目前纽约州的病例数量超过华盛顿州，为全美最多。

在首都华盛顿，已有5名共和党国会议员表示，自己被告知曾在保守派政治行动会议上与确诊与会者有过接触，其中4人表示将进行自我隔离。另有1名民主党国会议员表示自己接触过1名确诊的选民，也将进行自我监控。不过，国会众议院议长南希·佩洛西表示，美国国会无需因新冠肺炎疫情而关闭。

受疫情影响，美国多所知名高等院校也采取了停课等应对措施。哥伦比亚大学宣布取消本周一和周二的课程，并表示本周剩余时间将开展远程授课。普林斯顿大学要求从3月23日起，所有讲座和研讨会均在网上举行。伯克利音乐学院宣布，春假期间前往某些州和国家旅行的学生，返校后必须进行14天的自我隔离。加州大学伯克利分校宣布将从周二起开始暂停大多数面对面授课，直至3月29日春假结束再做评估, 超过150人的校园活动将被取消或推迟。CDC已敦促全美各高校考虑取消学生的出国交流和其他国际旅行计划。

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