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世卫组织总干事谭德塞：中国的疫情正在得到控制

2020年03月10日08:27  来源：人民网-国际频道
 

人民网北京3月10日电 世卫组织总干事谭德塞3月9日在2019冠状病毒疫情媒体通报会上发表讲话指出，中国的疫情正在得到控制。根据疫情传播的不同情况，世卫组织将各国分为四类并提出了针对性的指导意见。谭德塞呼吁各国守望相助，共克时艰。

谭德塞介绍，上周末有100个国家报告了10万例COVID-19病例，这令人忧心忡忡。疫情大流行的威胁已变得非常真实，但我们不会听凭这种病毒的摆布。

谭德塞在世卫组织3月9日新闻发布会上讲话 图片来自世卫组织官方推特

谭德塞指出，通过果断的早期行动，可以减缓病毒的传播速度。在中国报告的8万例病例中，超过70%的患者已经康复并出院。

谭德塞说，在全球范围内，这是一种影响不均衡的疫情。迄今为止，93%的全球报告病例来自4个国家。不同国家有不同的具体情况，需要采取有的放矢的应对措施。

世卫组织将各国分为以下四类并提供相应指导：无病例的国家；有零星病例的国家；有聚集性病例的国家；发生社区传播的国家。所有国家的目的都一样：阻止病毒传播和防止病毒蔓延。前三类国家必须注重发现、检测、治疗和隔离单个病例，并跟踪接触情况。根据具体情况，有社区传播的国家可以考虑关闭学校，取消群众集会，并采取其他措施减少接触机会。

谭德塞在世卫组织3月9日新闻发布会上讲话 图片来自世卫组织官方推特

对所有国家来说，应对措施的基本要素都是一样的：应急响应机制；风险通报和公众参与；发现病例和追踪接触者；公共卫生措施，如注意手部清洁、呼吸礼仪和保持社交距离；实验室检测；治疗病人和医院做好准备；预防和控制感染；以及全社会和政府上下一致应对。

自上周五以来，阿塞拜疆、中国、韩国和沙特阿拉伯王国宣布了捐款。世卫组织的战略防范和应对计划目前已获得近3亿美元的认捐。

在病例最多的4个国家中，中国的疫情得到控制，韩国报告的新增病例已有所减少。这两个国家都证明了扭转这种病毒的发展趋势绝不会太晚。要点是绝不放弃。谭德塞还表示，意大利正在采取果断措施控制疫情，我们希望这些措施在未来几天奏效。

谭德塞最后呼吁：

让希望成为战胜恐惧的法宝。

团结一致，而不是相互指责。

面对共同威胁，我们应守望相助，共克时艰。

(责编：徐祥丽、杨牧)
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