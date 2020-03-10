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世卫组织:新冠肺炎疫情构成全球性大流行的威胁"非常真实"

2020年03月10日08:24  来源：新华网
 

新华社日内瓦3月9日电（记者刘曲）世界卫生组织总干事谭德塞9日说，新冠肺炎疫情已在多个国家出现，该疫情构成全球性大流行的威胁“已经变得非常真实”。

谭德塞在例行记者会上说，虽然形势严峻，但新冠肺炎疫情将是“历史上第一次可以控制的大流行。最根本的是，我们不会受这种病毒摆布”。他表示，“我们拥有巨大优势，我们所有人——政府、企业、社区、家庭和个人——所做的决定可以影响这一流行病的发展轨迹。”

谭德塞表示，新冠肺炎全球确诊病例和受影响国家和地区数量不断增加，但疫情在全球范围内的传播并不均衡，不同国家受疫情影响不同，需要采取有针对性的应对措施。现在要做的不是在遏制和减缓疫情传播中二选一，而是需要遏制和减缓同时进行。

他再次强调，只要尽早采取果断行动，就能减缓病毒传播。大多数感染者都会康复，例如中国报告的8万多例病例中，超过70%已经康复出院。

谭德塞呼吁所有国家采取综合战略控制疫情。他表示，那些继续发现和检测病例并追踪其接触者的国家，不仅保护本国人民，还能帮助遏制疫情在其他国家和全球的传播。根据具体情况，出现社区传播的国家和地区“可以考虑关闭学校、取消大规模集会，以及采取其他措施来减少接触”。

世卫组织目前将所有国家和地区的疫情情况分为四类：无病例、零星病例、集体感染，以及出现社区传播。对于前三种情况，世卫组织呼吁集中精力发现、检测、治疗和隔离个别病例，并追踪接触者；对于出现社区传播的国家和地区，世卫组织强调必须采取行动将疫情规模减小到可控制的感染群体。

(责编：崔越、燕勐)
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