土耳其敦促希腊“敞开大门”接收难民

土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安8日敦促希腊“敞开大门”接收难民并允许他们前往其他欧洲国家。

按照他的说法，土方希望各国“公平分担”接收难民的重担。

【希腊并非终点】

埃尔多安当天在伊斯坦布尔发表讲话，再次将矛头对准希腊：“希腊，我在这里告诉你，你应该打开你的大门。”

他同时说，难民进入希腊后，不应只在希腊停留，“让他们（难民）走，我们寻求公平分担重担”。

土耳其2月底“开闸”放难民进入希腊、继而前往欧洲其他国家，大批难民随后集结在两国边界地区试图越境。希腊连日来动用催泪瓦斯等阻止大约3.9万名难民入境，警方逮捕大约280人。

土耳其与希腊关系本就不佳，因新一轮难民潮再起争执，双方7日在难民集结的边界地区互射催泪弹和烟雾弹。

作为欧洲联盟的重要门户国家，希腊近年饱受难民问题困扰，目前仍有超过10万名难民滞留境内。希腊呼吁欧盟尽快提供支持，指责土耳其违反2016年与欧盟达成的难民安置协议。

依据那份协议，欧盟出资60亿欧元，换取土方限制难民经由土耳其前往欧洲。然而随着叙利亚伊德利卜省战事升级，土耳其安置难民的能力和意愿下降。同时，欧盟资金支持难以达到土方期待。

“我们希望在难民问题上得到国际社会更多支持，”埃尔多安8日说，“我明天将和欧盟官员在比利时开会，讨论上述问题。”

【各方讨价还价】

按照日程，埃尔多安将会晤的欧盟官员包括欧洲理事会主席夏尔·米歇尔和欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩。

“我们履行了我们与欧盟所达成协议规定的义务，但是，欧盟没有兑现承诺，仅有最低限度贡献……”埃尔多安说，“我希望我们这次能达成不一样的成果。”

土耳其境内现有大约360万叙利亚难民。多家媒体报道，除不满欧盟执行难民安置协议的力度，土方同时希望借由难民问题施压欧盟，换取后者对土方在叙利亚军事行动的支持。

欧盟方面，德国回应埃尔多安对9日会晤的期待时“泼冷水”。德国外交部长海科·马斯8日说，“最弱力度的磋商”不会产生大家期待的结果。

但马斯同时告诉德国媒体记者，如果为难民提供必需人道援助时出现资金短缺，“不论是在土耳其，（叙利亚）伊德利卜，约旦或土耳其，我们（欧盟）永远不会拒绝对话”。

欧盟官员上周说，已准备好采取“所有必需措施”阻止难民非法进入希腊。德国外交部9日发表声明，说欧盟正考虑从滞留希腊的难民中接受至多1500名儿童。

声明说，“一项人道主义解决措施正在欧洲层面磋商”，一个“志愿者联盟”将接受1000至1500名儿童。德方将接收“适当”比例儿童，以在当前“充满困难的人道主义情况下”支持希腊。

只是，接收难民儿童触发担忧，一些人认为那些儿童没有家人陪伴，且可能需要紧急医疗救助。（郑昊宁）（新华社专特稿）

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