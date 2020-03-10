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埃航ET302失事一周年：空难中期调查报告发布

2020年03月10日08:17  来源：人民网-国际频道
 

人民网约翰内斯堡3月9日电（记者 吕强） 9日，在埃塞俄比亚航空ET302航班失事一周年前一天，埃塞交通部发布了一份中期事故调查报告。报告得出的结论显示，此次坠机事故是由波音737Max飞机的设计缺陷导致的，而不是航空公司及飞行员的操作造成的。报告中提到，该航班飞机具有“有效的适航证书”，起飞前没有已知的技术问题，同时重量和平衡均在可操作范围内。但是调查人员发现，错误的传感器读数和自动指令未出现在“机组人员操作手册”上，导致飞行员无法控制飞机，从而导致坠机。另外，该型号飞机仅依赖于一个传感器，“使其容易受到意外激活的影响”，因为传感器激活了称为MCAS的防失速系统，进而反复迫使飞机的机头向下。

目前，美国波音公司尚未对此报告作出回应。据媒体报道，737Max的全球停飞以及停产已让波音公司造成180亿美元的损失，该公司还面临着美国联邦航空管理局2000万美元的罚款，遇难者家属提出的诉讼赔偿金额达数千万美元。

2019年3月10日，ET302航班在从埃塞首都亚的斯亚贝巴机场起飞不久后坠毁，机上157人全部遇难，遇难者来自35个国家，其中有8名中国公民。据了解，已有多个国家的遇难者家属来到埃塞，将于10日在事故现场举行空难一周年悼念仪式。

(责编：于洋、燕勐)
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