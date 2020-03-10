与感染者握手　两名美国议员隔离

两名美国国会议员8日宣布，他们出席一场会议期间与一名感染新型冠状病毒的与会者近距离接触，因而自我隔离。

许多美国高官和国会议员出席那场会议，包括总统、副总统、国务卿。

共和党籍参议员特德·克鲁兹和众议员保罗·戈萨宣布，他们在家中自我隔离。两人参加了2月26日至29日在美国马里兰州举行的美国保守派政治行动会议。会议组织者美国保守派联盟7日宣布，一名与会者新冠病毒检测结果为阳性。

克鲁兹在声明中说，他曾与感染者“短暂交谈，握了一次手”，“时间不足一分钟”。

按照克鲁兹的说法，他“现在没有任何症状，感觉良好，健康”。

克鲁兹说，卫生部门告诉他，遭传染的概率“极低”，“不用害怕被传染”，原因是接触发生在10天前，而病毒平均潜伏期是5至6天，且接触时间不足一分钟。

医生还告诉他，症状出现前，作病毒检测“没有用”，他的短暂接触“达不到美国疾病控制和预防中心自我隔离的标准”。然而，为以防万一，他决定居家隔离14天，时间从与患者接触之日算起。

戈萨在声明中写道，他与那名感染者“接触一段时间，多次握手”，但是“现在没有任何症状”。他的多名助手也与感染者接触，同样“没有任何症状”。为以防万一，他与助手将在家隔离14天。

保守派政治行动会议号称“全球最大和最有影响力”的保守派聚会，去年参会者人数超过1.9万。总统唐纳德·特朗普、副总统迈克·彭斯、国务卿迈克·蓬佩奥及其他许多政府高官、国会议员等各界人士今年与会并发言。

美国保守派联盟说，感染者已经隔离并接受治疗，与特朗普或彭斯“没有互动，且从来没有参加主会场的活动”。白宫说，特朗普或彭斯没有与那名感染者近距离接触。

美国保守派联盟主席马特·施拉普承认，他在会上与感染者有“极为短暂的”“偶然接触”。而且，施拉普在会上与特朗普握手寒暄。

不过，施拉普不认为他或者特朗普可能遭传染。他说自己没有症状，特朗普出席最后一天会议，而那名感染者当天没有与会。

另外，施拉普说特朗普在会议期间洗手，他和妻子也这样做，会场上“到处是消毒洗手液”。施拉普的妻子梅塞德丝曾在白宫任职，去年加入特朗普连任竞选团队。

特朗普7日称：“我一点儿也不害怕。”

美国约翰斯·霍普金斯大学发布的汇总数据显示，截至美国东部时间8日20时，美国累计已有541例新冠肺炎确诊病例。（惠晓霜 安晓萌）（新华社专特稿）

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