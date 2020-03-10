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亚太航空客流量一季度预计锐减

2020年03月10日08:13  来源：新华网
 

国际机场理事会9日说，亚太地区航空客流量今年1季度预计减少24%，机场营收减少30亿美元。

国际机场理事会说，航班取消导致机场着陆费和停机费减少，同时致使机场内零售消费萎缩。多重原因正令机场运营商受损。

国际机场理事会亚太区域负责人斯特凡诺·巴龙奇说：“航空公司能够选择取消航班或调配航班至其他市场，以降低运营成本。但机场运营商管理的是固定资产，不能一关了之。”

他说：“他们面临迫切的现金流压力，削减固定成本的能力有限，支持扩容以实现长期增长的资金来源也少。”

国际机场理事会替机场运营商叫苦。国际航空运输协会则为航空企业发声。

国际航空运输协会上周呼吁立即暂停执行机场起降时段分配规定。根据相关规定，航空公司须兑现所分配机场起降时段的至少80%，否则下一季将难以获得同样的起降时段。

国际机场理事会就此回应说，航空公司不想仅为保留机场起降时段而飞行没有乘客的航班，理事会对此表示同情，但希望得到以事实为依据的、针对不同市场的观察，而不是“一刀切”地暂停分配起降时段。

国际航空运输协会上周估算，航空客运业今年可能损失多达1130亿美元。

航空业的寒冬已经在股市有所反映。美国全球航空交易所交易基金(ETF)本月5日下跌9%。美国媒体当天报道，美国航空业股票近期遭抛售，可能导致美国知名投资人沃伦·巴菲特过去数周损失大约30亿美元。

另外，英国广播公司（BBC）5日报道，英国主要支线航空运营商弗莱比航空公司当天进入破产管理程序，威胁2000个工作岗位。（卜晓明）（新华社专特稿）

(责编：崔越、燕勐)
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