报告称全球三分之一以上军售来自美国

瑞典斯德哥尔摩国际和平研究所9日发布报告显示，美国过去五年武器出口数量占全球出口数量三分之一以上，稳坐全球头号武器卖家交椅。

报告称，2015年至2019年全球武器交易量比2010年至2014年增长大约6%，其中美国军售占比36%，武器销往90多个国家和地区。上述报告所涉武器不包含小型武器。

斯德哥尔摩国际和平研究所武器和军事开支项目高级研究员皮特·魏茨曼告诉德新社记者，全球军售持续增长的同时，“我们非常清晰地看到，美国所占份额越来越大”。

报告称，美国出口武器的一半流向中东，而卖给沙特阿拉伯的武器占五分之一。魏茨曼说，一些大单在前任总统贝拉克·奥巴马任内签订。

2015年至2019年俄罗斯军售数量居全球第二，占全球军售总量五分之一，武器销往40多个国家和地区，但比2010年至2014年减少18%。

得益于与埃及、卡塔尔和印度签下大单，法国过去五年军售占全球军售大约8%，排名第三，达到1990年以来最高出口水平。

作为全球最大武器进口国，沙特武器进口量占全球12%。魏茨曼说，沙特这一地位有望保持“数年”。印度武器进口量占全球9%，排名第二，超过一半武器购自俄罗斯。

中东地区武器进口量过去五年有所增加，占全球大约35%。欧洲过去五年武器进口量略微增加。（陈丹）【新华社微特稿】

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