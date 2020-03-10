大火烧毁委内瑞拉5万台选举用投票器

委内瑞拉选举委员会8日说，首都加拉加斯周末一场大火烧毁数万台选举用投票器，一些人试图以这一方式破坏选举进程。

选举委员会主席蒂维赛·卢塞纳在一份声明中说，一座存放投票器等设备的大型仓库7日起火，没有造成人员伤亡，但近5万台投票器和近600台电脑烧毁，工作人员仅“抢救”出少量设备。

她没有披露还剩多少设备可用，没有提及火灾是否将影响定于今年举行的议会选举，但是警告，“如果一些小团体认为这样做能破坏宪法所规定的选举进程，他们就大错特错”。

卢塞纳说，地方政府已经着手调查火灾原因。一些西方媒体报道，火灾使得围绕委内瑞拉议会选举的情形更为复杂。

委内瑞拉今年将举行议会选举。2015年12月议会选举中，反对党联盟赢得多数席位。委内瑞拉政府近期多次表示执政党完全有信心赢回议会控制权。

反对派要员胡安·瓜伊多2019年1月出任议会主席，随后自封“临时总统”，获得美国及拉美地区部分亲美国家支持。只是，发动未遂政变失败以后，瓜伊多在国内和国际的支持率不断下降，同时受到反对党阵营内部排斥。

委内瑞拉议会1月5日举行全会，议员路易斯·帕拉在内部换届选举中当选议会新一任主席，获得总统尼古拉斯·马杜罗承认。瓜伊多没有参加当天的全会，且拒绝承认投票结果。（郑昊宁）【新华社微特稿】

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