拜登桑德斯关键对决前各获强援

美国民主党总统竞选人乔·拜登和伯尼·桑德斯8日分别获得前竞争对手卡玛拉·哈里斯以及知名民权运动领袖杰西·杰克逊声援。拜登和桑德斯目前都在尽力争取非洲裔选民支持。

一些媒体推断，10日开锣的密歇根州预选将是桑德斯赶超拜登的背水一战。

【前对手“背书”】

美国前副总统拜登8日获民主党前总统竞选人、非洲裔联邦参议员哈里斯公开支持。

路透社报道，哈里斯曾任加利福尼亚州分管司法的官员，去年12月因筹款和支持力度不足而退选。她总统竞选常被人提及的时刻之一是去年6月在一场直播辩论中攻击拜登的过往民权记录。

不过，随着不少民主党非洲裔选民、包括先前支持哈里斯的人支持拜登，以及民主党“温和派”阵营逐渐集结在拜登周围，同为“温和派”的哈里斯选择与拜登冰释前嫌、并肩作战。

哈里斯8日经由“推特”发布视频说，她“将以极大热情支持乔·拜登出任美国总统”，相信拜登是团结民众、挑战现任总统唐纳德·特朗普的最佳人选。哈里斯和拜登定于9日一同在密歇根州第一大城市底特律为竞选造势。

哈里斯之前，已有8名前竞选对手为拜登“背书”。

【争夺大“票仓”】

按照路透社的说法，获得哈里斯“背书”有望为拜登参加10日六州的民主党预选提供助力。这六州是密歇根、密西西比、密苏里、爱达荷、北达科他和华盛顿州。

拜登在3日“超级星期二”预选后逆袭翻盘，一个主要原因是南部多州非洲裔选民的强力支持。按照法新社的说法，桑德斯先前在非洲裔选民群体中吸引力不够，但他8日成功获得民权运动领袖杰克逊“背书”，意义重大。

杰克逊当天在密歇根州第二大城市大急流城为桑德斯助选，感谢他1988年支持自己竞选总统，称赞这名联邦参议员“从未丧失为民众伸张正义的兴趣”。

杰克逊与桑德斯同为78岁，在美国老一辈非洲裔民众间知名度颇高。在杰克逊看来，“温和派”政策无法惠及非洲裔群体，只有桑德斯提倡的“最进取社会经济道路”才能让这一群体不落人后。

美联社报道，杰克逊说桑德斯竞选团队对他提出的保护投票权等13个竞选议题作出回应，而拜登竞选团队没有与他接触。

【“决战”密歇根】

10日的六州预选中，密歇根州所能确定的民主党代表支持票最多，达125票。法新社报道，拜登在密歇根州的民意支持率领先桑德斯6个百分点。桑德斯若想反超，必须在密歇根州获胜。

路透社报道，密歇根州近14%选民为非洲裔，其中底特律部分地区的非洲裔选民比例高达80%。

2009年，时任总统贝拉克·奥巴马和副手拜登曾出台大规模干预政策，拯救密歇根州的支柱产业汽车业。而桑德斯则受到该州不少工会组织支持。密歇根州民主党籍州长格蕾琴·惠特默先前已“背书”拜登，她预期两人10日的角逐不相上下。

为聚焦密歇根州的竞选，桑德斯取消了到访密西西比、密苏里和伊利诺伊三州的计划。拜登的竞选团队8日则宣布，自“超级星期二”大胜以来，拜登已募得2200万美元竞选资金，打算斥资1200万美元增雇人手、并在关键“战场州”作宣传。（海洋）（新华社专特稿）

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