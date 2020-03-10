油价崩盘的博弈与冲击

国际油价6日创下金融危机以来最大单日跌幅后，8日一度下跌约30%，进一步创下1991年海湾战争以来最大跌幅。本轮暴跌缘于沙特阿拉伯与俄罗斯就原油限产谈判破裂，导致主要产油国同盟瓦解，进而引发全面价格战。

多家媒体推断，这将显著影响金融市场乃至地缘政治。油价为何短期遭遇崩盘？产油国打着哪些算盘？后续影响如何？一系列问题成为外界追问焦点。

【内幕：俄沙分歧加剧】

《华尔街日报》8日披露，因担忧新冠肺炎疫情冲击原油需求，沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼最近数周积极游说俄罗斯加入新的限产计划。

沙特官员说，2月早些时候，穆罕默德推动父亲、沙特国王萨勒曼·本·阿卜杜勒－阿齐兹致电俄罗斯总统弗拉基米尔·普京，寻求俄方合作。普京最初找理由推托来电，最后同意与沙特国王萨勒曼通话，但拒绝承诺实施新的限产计划。

石油输出国组织（欧佩克）本月5日提议主要产油国额外减产，并把现有减产计划时限从3月底延长至今年年底。

6日，欧佩克与非欧佩克产油国在奥地利维也纳举行联合部长级会议。双方减产磋商因俄方态度坚决而宣告破裂。

【后果：油价大崩盘】

产油国限产联盟实质性解体后，沙特宣布30多年来的最大降价措施。沙特国家石油公司（沙特阿美）7日就下月交付的原油向亚洲、欧洲和美国等地区客户提供史无前例折扣，原油价格每桶下调6至8美元。

同时，沙特计划下月将石油日产量提高到超1000万桶水平。沙特官员说，在必要情况下，沙特甚至可能把日产量提高到创纪录的1200万桶。

一些市场分析师认为，沙特正发动一场“全面价格战”，着眼点由“限量维持油价”调整为“增量保市场份额”，令市场预期发生重大转变。当前，国际油价同时承受三方面压力：一是新冠疫情全球蔓延，已显著遏制原油需求；二是沙特主动大幅降价，可能引发产油国跟随，竞价更激烈；三是沙特大幅增产原油，加剧供需失衡。

《金融时报》援引能源分析师鲍勃·麦克纳利的话报道，原油市场正遭遇上世纪30年代以来最糟糕的基本面，“需求崩溃和供应激增同时出现，非常罕见……油价崩盘才刚刚开始”。

高盛8日预估，年初还在每桶66美元的油价今年二三季度可能跌至每桶30美元，甚至不排除今后数周内短暂下滑至20美元的可能。

【策略：大国各有算盘】

此次原油市场动荡涉及沙特与俄罗斯的不同战略考量。按照美国彭博新闻社的说法，俄罗斯拒绝限产意在向美国页岩油产业宣战，沙特增产降价意在通过短期阵痛促使产油国重回谈判桌。

消息人士说，俄方在产油国部长级会议上明确表示不再限产，认为在需求萎缩之际，限产只会让美国页岩油产业渔利。俄罗斯过去数年限制原油产能，让美国页岩油趁机扩大全球市场份额。

俄罗斯世界经济和国际关系研究所主任亚历山大·登金认为，俄政府“决定牺牲‘欧佩克+’以遏制美国页岩油生产商，并惩罚美国扰乱”俄欧间北溪天然气管道二线项目。“当然，激怒沙特可能有风险，但这是俄罗斯当前的策略——各种利益的弹性再平衡。”

《金融时报》认为，沙特显然有意惩罚俄罗斯，佐证之一是它对欧洲市场的降价幅度最大，而欧洲是俄罗斯的主要原油出口市场。

彭博社推断，沙特的策略可能是以最快、最突然的方式给其他产油国造成最大痛苦，迫使它们回到谈判桌并同意减产，随后迅速降低产量以扭转供需格局。

【影响：地缘余波待显】

不少分析师认为，沙特的增产策略能否促使俄方妥协仍是未知数。原油供给及价格走势的剧烈波动如果持续，将对全球经济乃至政治格局产生影响。

“这样的事件可能比贸易摩擦更具全球冲击力，因为石油涉及到世界经济的太多方面，”欧亚集团能源、气候和资源总监罗西泰什·达万告诉彭博社。

经济方面，委内瑞拉、伊朗等财政状况不佳的产油国预算将进一步萎缩；美国页岩油产业将遭受2014年以来的第二次冲击；油价长期走低甚至可能减缓向可再生能源的过渡，进而阻碍各国气候政策推进；油价对通货膨胀影响广泛，可能令全球央行应对经济下行压力的努力更加复杂化。

政治方面，原油市场动荡带来更多疑问：财政收入骤减，一些产油国的政治、经济及社会稳定是否恶化？美国已由原油进口国变为净出口国，势必受到油价暴跌冲击，力挺能源产业的特朗普政府将如何应对俄方动作？失去能源共同利益束缚后，俄罗斯与沙特在中东的地缘政治分歧是否激化？（徐超）（新华社专特稿）

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