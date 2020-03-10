古特雷斯呼吁促进清洁和绿色发展

联合国秘书长古特雷斯近日呼吁所有国家和利益攸关方大力促进清洁和绿色发展，让世界早日走出气候困境。

古特雷斯在纽约联合国总部举行的《联合国气候变化框架公约》第二十六次缔约方会议情况通报会上表示，2020年是人类应对气候变化关键的一年，如果人类要实现到本世纪末将全球变暖限制在与工业化前水平相比升温1.5摄氏度以内的目标，就必须从今年开始行动，在下一个十年内实现相比2010年减排45%的目标，并在本世纪中叶实现净零排放。

古特雷斯介绍，第二十六次缔约方会议将有4个主要优先事项：第一，在国家自主贡献方面，必须表明各国正在努力实施《巴黎协定》；第二，建立一个共同的行动方向，所有国家都制定到2050年实现净零排放的战略；第三，制定一套强有力的方案，帮助社区和国家适应气候变化；第四，在缔约方大会召开前，发达国家必须兑现承诺，实现在2020年底之前通过公共和私人投资每年筹集1000亿美元、帮助脆弱国家应对气候变化的目标。

（据新华社联合国电 记者王建刚）

乌兹别克斯坦计划以观察员国身份加入欧亚经济联盟

据乌兹别克斯坦国家通讯社报道，乌政府日前通过了以观察员国身份加入欧亚经济联盟的方案，该方案已提交乌议会审批。

乌政府表示，乌兹别克斯坦以观察员国身份加入欧亚经济联盟的方案，是在综合考虑政府相关研究机构、专家、独立咨询公司相关分析研究后做出的。

乌兹别克斯坦国立大学经济学教授哈桑·阿布卡斯莫夫接受新华社记者采访时说，以观察员国身份加入欧亚经济联盟可以提高乌兹别克斯坦产品的竞争力、降低运输成本、扩大过境贸易量。

（据新华社塔什干电 记者蔡国栋）

迪士尼档案馆将展出建馆50年精品

华特迪士尼档案馆建馆50周年大型展览近日在美国南加州圣安娜市宝尔博物馆举行，包括“米老鼠之父”华特·迪士尼的亲笔书信、剧本、电影道具、档案照片在内的许多珍贵物品将与公众见面。

本次展览由华特迪士尼档案馆和宝尔博物馆共同主办。据主办方介绍，展览持续至8月30日，共展出465件展品，包括迪士尼公司创立至今的各类艺术品原件、剧服、道具、档案照片等，其中许多馆藏是首次与公众见面。

华特迪士尼公司副总裁迈克尔·瓦格表示，希望公众通过这些珍贵展品了解迪士尼公司的发展历程。

（据新华社洛杉矶电 记者谭晶晶）

《 人民日报 》（ 2020年03月10日 18 版）

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