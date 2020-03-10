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俄罗斯批准北极地区发展政策

本报驻俄罗斯记者  殷新宇

2020年03月10日05:06  来源：人民网－人民日报
 

　　俄罗斯总统普京近日签署命令，批准了2035年前俄罗斯联邦北极地区国家基本政策（以下简称“北极政策”），以提升俄罗斯北极地区居民生活质量，促进该地区经济发展，保护北极环境和少数民族传统生活方式。

　　俄政府北极政策提出，到2035年，要使北极航线成为有国际竞争力的国家运输动脉，为此俄罗斯将实施一系列水文、气象、导航方面的建设；推进北极地区港口建设和现代化，扩展机场网络，增加通往定居点的公路，改善通信服务基础设施和电力系统；扩大运输能力，修建铁路，以方便产品沿北海航线出口。

　　俄远东与北极发展部副部长克鲁季科夫介绍，目前俄北极地区居民的生活水平低于全国平均水平，通过北极开发，到2035年这一地区将创造约20万个新工作岗位，促进当地经济社会发展。为加强对北极地区的基础设施投资，未来计划启动9个重大项目，投资额达15万亿卢布（1美元约合74.4卢布）。此外，政府还将减免该地区油气和相关产业税负。

　　据俄罗斯自然资源部的数据，俄罗斯北极地区已探明73亿吨石油和50万亿立方米以上的天然气储量。“北极地区的油气资源储量非常巨大，投资这一地区将为俄罗斯的未来发展提供动力。”俄罗斯战略与技术分析中心副主任马基年科表示，“尽管资源开采和运输有不少困难，但开发的重要性不言而喻。”

　　北极政策文件中还提出，加强与其他北极国家的睦邻关系，加强国际合作，建立统一的区域搜救体系等。

　　俄罗斯喀山联邦大学大气气象学、气候学和生态学系主任佩列韦坚采夫不久前向媒体表示，北极气候变暖的速度是全球平均水平的3.5倍，全球气候变暖可能导致夏季北极冰彻底消失，气候变化为北极地区开发尤其是航道开辟创造了条件。

　　北极地区的生态保护一直以来为外界所关注。世界自然基金会俄罗斯生物多样性保护计划主任戈尔什科夫表示，赞赏俄北极政策中提出的建立海洋保护区网络的决定。目前俄北极地区有47个自然保护优先区域，海洋保护区网络将覆盖俄罗斯北极海域的近25%。“这是维护海洋生物多样性和确保北极地区可持续发展的有效工具。”

　　（本报莫斯科3月9日电）


　　《 人民日报 》（ 2020年03月10日 17 版）
(责编：牛镛、岳弘彬)
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