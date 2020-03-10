新华社华盛顿3月7日电 （记者许缘）美国耶鲁大学高级研究员斯蒂芬·罗奇近日表示，一个相互联系的世界需要强有力的多边政策架构。美国政府需遵守全球多边规则，支持世界贸易组织改革。

罗奇在接受媒体采访时说，以世贸组织为基础的全球贸易体系固然需要改革，但支持改革与削弱世贸组织争端解决机制存在很大不同。

罗奇认为，美国长期存在国内储蓄不足的状况，并对大量国家和地区保持贸易逆差，在这种情况下，美国政府现阶段青睐的双边方式注定失败。通过纪律性更强的财政政策解决国内问题，支持世贸组织改革，才是美国更有效的增长策略。

作为摩根士丹利全球经济团队前负责人，罗奇一直以来拥护经济全球化。他对中国经济前景很有信心，认为在全球经济增长放缓的大背景下，中国是解决危机的关键，或将成为强有力的泛区域增长新引擎。

罗奇表示，中国已经逐步成长为全球第二大经济体，正寻求经济增长模式转型，以实现更可持续的经济增长。罗奇认为，中美两国作为相互依赖的经济体，需要通过国内经济增长再平衡加强双边关系，这要求美国增加储蓄并减少消费，而中国则正相反。他说，中国正从以生产为基础的增长模式转向以消费为主导的增长模式，以此实现再平衡目标。

罗奇指出，中国增长模式的转变给贸易伙伴带来大量机会，使它们有可能确保公平、开放地进入中国迅速扩张的国内市场。

《 人民日报 》（ 2020年03月10日 17 版）

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