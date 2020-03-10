人民网>>国际

日本出现大范围暖冬天气

本报驻日本记者  刘军国

2020年03月10日05:06  来源：人民网－人民日报
 

　　日本气象厅近日发布报告称，今冬（去年12月至今年2月）日本东部地区和西部地区的平均气温分别比往年高2.2和2.0摄氏度，是有气象记录以来冬季气温的最高值。

　　据日本共同社报道，在日本全国153个观测点中，有109处的平均气温刷新了最高纪录。与此同时，日本北部地区今冬降雪量纷纷创下新低，北海道留萌市今冬降雪量为151毫米，仅为常年的52%，新潟市则为常年的65%。日本气象厅称，降雪不足使得春天的融雪水大幅减少，将导致农业用水不足。

　　暖冬少雪让一些地区农民蒙受巨大损失。《朝日新闻》称，在宫崎县，暖冬使蔬菜成长太快，白菜、卷心菜等蔬菜集中上市，蔬菜价格大幅下跌。菜农前田智宏表示，如果天气寒冷的话可以通过覆盖薄膜等方式进行应对，面对暖冬则无计可施；原本3、4月份收获的蔬菜一下子提前到2月份收获，一家5个人根本忙不过来，将近2000棵卷心菜只能烂在地里，价格不到往年的一半。

　　另据《日本农业新闻》称，日本北部地区每年降雪量丰富，当地建设了很多滑雪场，举办各种冰雪节，吸引大量游客，成为当地农民冬季收入的重要来源。今年由于降雪量少，活动相继取消，滑雪场无法经营，农民收入锐减。

　　分析认为，受全球气候变暖影响，全球极端天气事件在过去几十年中显著增多，最近几年日本也曾遭受台风、暴雨等极端天气。《西日本新闻》呼吁，日本应该将此次暖冬少雪作为应对气候变化的警钟，切实采取措施，减少气象灾害带来的损失。

　　（本报东京3月9日电）


　　《 人民日报 》（ 2020年03月10日 17 版）
(责编：牛镛、岳弘彬)
人民日报客户端下载手机人民网人民视频客户端下载人民智云客户端下载领导留言板客户端下载人民智作
 
关注人民网微信

微信

微博

手机人民网

领导留言板

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2020 by www.people.com.cn. all rights reserved