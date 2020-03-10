日本出现大范围暖冬天气

日本气象厅近日发布报告称，今冬（去年12月至今年2月）日本东部地区和西部地区的平均气温分别比往年高2.2和2.0摄氏度，是有气象记录以来冬季气温的最高值。

据日本共同社报道，在日本全国153个观测点中，有109处的平均气温刷新了最高纪录。与此同时，日本北部地区今冬降雪量纷纷创下新低，北海道留萌市今冬降雪量为151毫米，仅为常年的52%，新潟市则为常年的65%。日本气象厅称，降雪不足使得春天的融雪水大幅减少，将导致农业用水不足。

暖冬少雪让一些地区农民蒙受巨大损失。《朝日新闻》称，在宫崎县，暖冬使蔬菜成长太快，白菜、卷心菜等蔬菜集中上市，蔬菜价格大幅下跌。菜农前田智宏表示，如果天气寒冷的话可以通过覆盖薄膜等方式进行应对，面对暖冬则无计可施；原本3、4月份收获的蔬菜一下子提前到2月份收获，一家5个人根本忙不过来，将近2000棵卷心菜只能烂在地里，价格不到往年的一半。

另据《日本农业新闻》称，日本北部地区每年降雪量丰富，当地建设了很多滑雪场，举办各种冰雪节，吸引大量游客，成为当地农民冬季收入的重要来源。今年由于降雪量少，活动相继取消，滑雪场无法经营，农民收入锐减。

分析认为，受全球气候变暖影响，全球极端天气事件在过去几十年中显著增多，最近几年日本也曾遭受台风、暴雨等极端天气。《西日本新闻》呼吁，日本应该将此次暖冬少雪作为应对气候变化的警钟，切实采取措施，减少气象灾害带来的损失。

（本报东京3月9日电）

《 人民日报 》（ 2020年03月10日 17 版）

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