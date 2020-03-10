“政治围墙”拦不住科技合作大势（钟声）

面对科技赋予人类的发展机遇，痴迷于设置“政治围墙”不会有出路。只有在全球合作中实现共赢，才是理性、正确的选择

5G技术发展与应用的足音越来越清晰。就在不久前，世界卫生组织总干事高级顾问布鲁斯·艾尔沃德来到中国实地考察抗击新冠肺炎疫情，赞叹5G通信助力他们在四川与身处偏远地区的流行病学调查团队进行互动。拥抱5G技术，为人类造福，本该是举世欢迎的。但是，美方一些政客却因此而产生莫名其妙的焦虑症——美国国会参议院最近通过法案，要求政府排查支持5G无线网络的设备和软件中的安全威胁；20名参议员签署联名信，要求已决定与中国企业合作的英国政府重新考虑，多名参议员甚至威胁审查英国在美国外国投资“白名单”中的位置……美方不停地施以政治化小动作，蛮横阻挠正常的科技合作，扰乱全球科技合作大局，是名副其实的麻烦制造者。

在今年的慕尼黑安全会议上，美方一些人出于政治目的，硬生生炮制“数字专制”概念，认为选择未经美方认可的5G网络建设商就会威胁西方国家制度。耸人听闻的新版谎言，依然是美方政治打压特定企业的老套路，弄来弄去，不过是一出独角戏，应者寥寥。欧洲多国明确表示，不会跟随美国将中国企业排除在5G网络建设之外。欧盟委员会贸易委员菲尔·霍根更是明确指出，美国的威胁只是“炫耀武力”，可以无视这种“虚张声势”。美方的小动作频频遭遇失败，充分表明将科技合作政治化不得人心。

科技进步的浪潮势不可挡，科技合作的大势顺应人心，即便美方一些人拼命设置“政治陷阱”也没有用。华为公司上月公布的数据显示，它在世界范围内已获得91个5G商用合同，47个在欧洲，27个在亚洲。在非洲，约80%的骨干网络基础设施由华为等中国企业投融资建设。多家欧洲电信公司明确表示，中国企业是5G基础设施建设上“公认的战略合作伙伴”。合作带来共同发展的巨大利益，绝不是美方几句抹黑、恫吓之言所能抹去的。

应当警惕的是，美方的科技霸凌行径不仅忽视了科技合作给美国带来的优势，而且威胁着全球产业链、供应链、价值链，损害世界各国的共同利益。正如国际观察人士所指出，技术贸易是真正的全球性行业，拥有高度集成的供应链，跨越国界的协作效果最佳，但是如果今后每次采购电信设备都“从商业决策变成地缘政治决策”，“那将是一个更多分裂、更少繁荣、更少和平的世界”。

顺应潮流，以开放的态度参与全球科技合作，这才是真出路。在研发5G通信技术的过程中，中国从不避讳与英特尔、爱立信、诺基亚等外国企业深度合作。为实现互联互通这一本质要求，全球无线通信产业早已形成共同参与制定标准的良好机制。正如美光科技有限公司首席执行官桑贾伊·梅赫罗特拉所指出：“5G不是关于哪一个国家或区域占上风，它可以把数字经济福利带到世界各地。”更要看到，5G已经是进行时，给世界进步拖后腿的任何政治化企图注定无法得逞。

在不到40年的时间内，世界从1G迈入5G，拉开了“智联万物”时代的大幕。5G技术正加速成为各国共商共建共享的科技福利。面对科技赋予人类的发展机遇，痴迷于设置“政治围墙”不会有出路。只有在全球合作中实现共赢，才是理性、正确的选择。

《 人民日报 》（ 2020年03月10日 17 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)