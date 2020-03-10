欧洲多国积极拥抱中国5G技术（国际视点）

核心阅读

华为目前在全球范围内已获得91个5G商用合同，其中超过一半来自欧洲。欧盟认为，5G是未来促进经济增长和提升国际竞争力的关键，华为是全球5G技术的领先供应商，产品性价比高，加强同华为合作有利于欧洲自身长远发展。

一段时间以来，包括德国、法国、英国等在内的欧洲国家领导人表示，不会将中国华为公司排除在5G网络设备供应商之外。目前，华为已经与葡萄牙、西班牙、意大利、挪威等多个欧洲国家的运营商达成了最初的5G部署意向。分析认为，越来越多欧洲国家将在5G建设问题上，基于自由贸易、市场经济原则以及中国5G技术商业价值等因素做出理性选择。

“欧洲电信运营商在选择合作伙伴时更多是基于市场考量”

3月5日，华为法国首家旗舰店在巴黎开业，这是华为在欧洲地区营业的第四家旗舰店。此前华为宣布，将在法国设立无线产品制造工厂，主要生产4G/5G无线通信设备，未来产品以供应欧洲市场为主。据悉，该工厂计划投资约2亿欧元，预计年产值将达到10亿欧元。

“华为在法国设厂向世界传递出一个信号：欧洲国家对华为采取开放合作的态度。”比利时商务咨询公司赛百思首席执行官弗雷德里克·巴尔丹在接受本报记者采访时表示。欧盟新闻网站“欧盟动态”评论称，华为在法国设厂表明了法国欢迎华为的态度。华为不仅在法国受到欢迎，在西班牙、波兰、匈牙利、意大利等国家也很受欢迎。

去年5月，英国主要电信运营商之一EE公司在英国6个主要城市率先开通5G服务，该公司重申将继续在其部分5G网络基础设施中采用华为设备。去年6月，跨国电信运营商沃达丰在西班牙正式启动该国首个5G商用移动网络，首批覆盖15个城市，华为是核心设备供应商。据悉，华为公司已与沃达丰保持了十几年的合作关系。《布鲁塞尔时报》报道称，华为和中兴在比利时运营多年，深得当地合作伙伴信任。比利时电信巨头Proximus 与华为长期合作，另一电信供应商Telenet与中国中兴公司有着良好的合作。

巴尔丹表示，欧洲众多电信运营商愿意和华为合作，主要是因为华为技术领先，且价格合理。“电信市场也是市场，欧洲电信运营商在选择合作伙伴时更多是基于市场考量，而不是莫须有的政治考量。华为在欧洲是否受欢迎，欧洲电信运营商已经给出了明确的答案。欧洲奉行自由市场和公平竞争理念，市场行为还是应该由市场来决定。政治干预只能保护落后，滋长垄断，不利于欧洲的创新和发展。”

“反对仅因存在某种可能就把某个产品排除出市场的行为”

近期，欧盟和英国政府分别发布了有关5G建设的政策文件。欧洲媒体和专家普遍认为，这些政策文件尽管附有若干限制条件，但表明美国试图施压欧洲国家禁用华为5G设备产品的做法并不受欢迎，为华为继续参与当地5G建设提供了法律依据。

欧盟内部市场委员蒂埃里·布雷顿表示，欧盟有关5G建设的政策文件允许成员国自行决定限制或禁止“高风险供应商”参与其电信网络的核心部分。非欧盟国家的供应商只要遵守欧盟规定，就可以在欧洲开展业务。“我们不会挑剔任何人，我们不排斥任何公司。”

德国执政党基民盟与其姐妹党基社盟近日发表一份文件称，不禁止华为公司参与德国5G建设。德国总理默克尔表示：“简单地把某一公司排除在外是错误的。”德国内政部长泽霍费尔近日明确表示“反对仅因存在某种可能就把某个产品排除出市场的行为”。泽霍费尔说，如果没有华为参与，德国可能无法在短期内建起5G网络，5G网络建设进程可能会因此推迟5年至10年。

法国经济和财政部长勒梅尔日前表示，华为不会被排除在法国5G网络设备供应商之外。法国总统马克龙此前重申，在5G问题上，法方不会针对任何特定国家或特定公司采取歧视性措施。

英国政府表示，将允许华为参与“非核心”部分的5G基础设施建设，同时限定华为的市场份额在35%以内，以“确保市场的多元化”。

“所有5G供应商都有机会参与进来，才能如期完成欧洲5G网络建设”

根据华为公布的最新数据，截至2月20日，华为已获得全球91个5G商用合同，5G基站发货量超过60万个。其中，半数以上的合同来自欧洲地区，共计47个。华为已经与多个欧洲国家运营商达成了最初的5G部署意向。

欧盟认为，5G是未来促进经济增长和提升国际竞争力的关键，5G建设能给各产业带来革命性变化，将有利于欧洲摆脱经济增长乏力的困境。作为全球5G技术的领先供应商，华为5G技术性价比高，对欧洲有着巨大的商业价值。如果不采用华为技术，欧洲的5G建设成本将大幅增加，进度也会受到影响。

欧盟智库亚洲问题研究所学者格泽高斯·斯迪克最近撰文指出，禁止使用华为等中国企业的产品毫无道理。如果欧洲也这样做，会降低欧洲在创新供应链中的地位。打压中国公司，不仅是对中国公司的歧视，也不利于全球5G供应商的发展，因为这样做限制了公平竞争。“欧盟应该制定一个基于规则的门槛，让包括中国公司在内的所有5G供应商都有机会参与进来，才能如期完成欧洲5G网络建设，否则进度将会大打折扣。”

华为设备如今在欧洲通信市场具有重要地位，沃达丰、西班牙电信、德国电信等主流服务商都大量使用华为设备。不少5G设备都需要叠加在已有的4G硬件设施之上，如果弃用华为，这意味着早已大量使用华为4G设备的欧洲运营商，届时有可能不得不耗费大量资金拆除、替换已有设备。这将导致欧洲5G网络建设严重滞后，从而进一步削弱欧洲的国际竞争力。

华为的本土经营理念和长期“安全记录”业已赢得欧洲合作伙伴和用户的信任。华为公司驻欧盟机构首席代表刘康对本报记者表示，自从在瑞典投资建立研发中心以来，华为在欧洲至今已有20年历史。目前华为在欧洲拥有员工人数超过1.2万，直接和间接创造了近17万个工作岗位。据介绍，华为在法国设立的新工厂会把华为先进的高端制造技术应用在欧洲本土，向产业链上下游延伸，提升欧洲产业的技术竞争力，提高当地供应链和基础设施的韧性。

（本报布鲁塞尔、伦敦、柏林3月9日电）

《 人民日报 》（ 2020年03月10日 17 版）

(责编：牛镛、岳弘彬)