“太慢了！”美纽约州州长痛批联邦政府防疫不力

人民网北京3月9日电（徐祥丽、崔越、燕勐）截至北京时间9日上午，美国累计已有541例新冠肺炎确诊病例。美国媒体称，美国总统特朗普不断弱化新冠疫情在美的严重性，而美国公共卫生部门给出的信息却完全相反。

8日，美国国立卫生研究院传染病专家安东尼·福西警告，年老体弱者应避免人群聚集和长途旅行。美国医疗总监杰罗姆·亚当斯则提醒公众准备迎接更多确诊和死亡病例。

但当天一早，特朗普在推特上却表扬了自己的团队，认为他们的反应是“完美协调的精密部署”。7日晚，特朗普还表示自己不会推迟15000人参加的政治集会，并且“不在意”病毒会逼近白宫。一位白宫官员说，当前，美国民众急需了解关于如何应对来势汹汹的疫情的全面信息，而特朗普的强硬态度让这方面的努力大打折扣。

事实上，政府和专家在疫情信息发布上的不一致，已令许多民众感到恐慌。网民Howard Forman就在推特上表示，向民众不断撒谎于事无补。“疾病可能在美国大流行，有上万人感染。唯一没有得到这个数字的原因就是：没法检测！”这条评论被点赞5000多次。他还表示，目前美国只测试了症状最严重的病人，而且确诊还有3-5天的时间差，我们不知道有多少人已经感染而不自知。

目前，美国新冠肺炎疫情已经导致19人死亡，共计34州报告了确诊病例。

8日，纽约州州长科莫痛批联邦政府，因后者迟迟不能批准私人实验室加入该州的新冠病毒检测。科莫在新闻发布会上表示，纽约州的感染人数已经达到106例，但由于检测能力受限，只有120人接受了病毒检测。而实际上，病毒的传播要比检测的速度快得多。由于接受检测的人数太少，纽约州的实际情况可能更加严重。

科莫指责美国疾控中心应对疫情不力，反应迟缓。在批准各州加快检测方面，疾控中心（CDC）简直“太慢了”。他说，纽约州有7家实验室可以立即展开检测，只待得到批准。然而“疾控中心并没有给他们授权，这太令人愤怒和可笑了。”“CDC，醒醒吧！让各州自己测试，让私人实验室检测，检测能力尽快上升才能确认感染者。放着实验室不用，没有任何理由。”当被问到为何实验室拿不到检测许可，科莫说“我想是因为官僚主义” 。

网民Mark Elliott对此表示，起先CDC拖延测试，现在就迟迟不授权实验室进行测试，这简直是“令人迷惑的操作”。

科莫还批评特朗普和彭斯口径不一，给民众带来了混乱和恐慌。“总统说想做检测的人都能做检测，副总统说检测能力不够，怎么能同时有两种说法？”

公众无法得知准确信息，也成为世界公共卫生专家对美国防控的担忧。世界卫生组织助理总干事艾尔沃德日前在接受美国VOX新闻网采访指出，许多西方民众对新冠病毒一无所知。

“应对新冠疫情，速度就是一切。要加快响应速度，民众必须了解这一病毒。你问问西方人最应该警惕的症状是什么？他们能说出来吗？”艾尔沃德建议，首先应确保民众了解病毒基本知识，然后加快卫生系统运转，快速检测感染者，隔离密切接触者，这才是最应该做的。

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