中方限制出口医用口罩？外交部澄清

人民网北京3月9日电 据外交部网站消息，外交部发言人耿爽主持例行记者会。记者会实录如下：

首先我向大家通报一组数字：根据中国国家卫生健康委今天上午发布的统计数字，3月8日0-24时，中国境内新增治愈出院病例1535例，截至3月8日24时，中国境内累计治愈出院病例58600例。

问：据报道，美国国务卿蓬佩奥3月6日接受美国媒体采访时将新型冠状病毒称为“武汉冠状病毒”。中方对此有何评论？

答：世界卫生组织已经就新型冠状病毒作出正式命名。个别美国政客不尊重科学，不尊重世卫组织的决定，迫不及待地借新冠病毒对中国和武汉进行污名化，我们谴责这种卑劣的做法。

问：蓬佩奥国务卿在采访中还称，由于中方不公开、不透明，美方获得的信息不完善，导致美方应对疫情挑战滞后。中方对此有何评论？

答：新冠肺炎疫情发生以后，中方始终本着公开、透明、负责任态度，及时向世卫组织以及包括美国在内的有关国家和地区通报疫情信息，分享病毒基因序列，积极回应各方关切，加强同各方合作。中国为全世界抗击疫情赢得了时间，作出了积极贡献。对于这一点，全世界看得清清楚楚，国际社会自有公论。蓬佩奥诋毁中国抗击疫情努力的企图不会得逞。

问：我们注意到，为支持韩国政府和人民抗击新冠肺炎疫情，中国政府已决定向韩方提供10万只N95口罩、100万只医用外科口罩、1万套医用防护服等一批抗疫物资援助，还愿向韩方提供5万人份检测试剂。但此前一些外媒报道称，中方因疫情禁止出口医用口罩及生产口罩所需原材料，这与中方上述举措有很大出入。你对此有何评论？

答：关于中方向韩方提供110万只口罩等抗疫物资援助，中国驻韩国使馆已经发布了消息。根据我了解到的最新情况，首批援助物资将很快运抵韩国。我们注意到，中方的这一善举在韩国社会各界引起积极和热烈的反响。

另外，据我所知，除了中央政府层面，近来中国许多地方政府和企业也纷纷向韩方表达慰问和支持，并在力所能及的范围内积极提供抗疫物资援助。根据我手头掌握的情况，截至3月8日，上海、山东、浙江、江西、吉林等地方政府已经通过友城等渠道向韩方捐助了一批防疫物资。另外，安徽、江苏、河南等地也准备向韩方捐助防疫物资。

疫情暴发以来，韩国政府和社会各界对中方抗疫提供了大力支持和援助，中方对此深表感谢。中韩是近邻，邻里之间面对困难和挑战就应该守望相助、同舟共济。我们愿同韩方继续本着互帮互助、共克时艰的精神，加强信息和经验分享、开展联防联控等方面的沟通与合作，争取早日共同战胜疫情。

至于你提到的医用口罩及生产口罩所需原材料出口的问题，此前中国商务部已作出澄清，明确指出，中国政府没有针对口罩及其生产原材料出口设置过任何贸易管制措施，企业可以按照市场化原则开展相关贸易。同时，由于疫情防控和大规模复工复产的需要，中国国内口罩需求目前仍处于高位，存在供应的缺口，现阶段各国从中国采购口罩的确会面临一定困难。但是，疫情无情人有情。中国愿在克服自身困难的同时，向有关国家提供口罩等医疗防护物资，支持各国抗疫，携手应对并最终打赢这场疫情防控阻击战。

问：根据韩国军方消息，朝鲜今天再次发射了3枚不明飞行物。中方对此有何评论？

答：我们注意到了有关报道。当前朝鲜半岛形势复杂敏感，中方呼吁有关各方在彼此关切的问题上相互显示灵活，坚持对话协商，为延续当前的对话缓和局面，推动半岛无核化，实现半岛和本地区的持久和平作出积极努力。

问：我们注意到，中方已经宣布向世卫组织捐款2000万美元。请问中方捐款是否有指定用途？何时到位？中方选择此时向世卫组织捐款的目的是什么？

答：3月7日，中国常驻联合国日内瓦办事处和瑞士其他国际组织代表陈旭大使会见世卫组织总干事谭德塞，通报中国政府决定向世卫组织捐款2000万美元，用以支持世卫组织开展抗击新冠肺炎疫情的国际合作。谭德塞总干事向中方表示感谢，并赞赏中国政府在全球疫情应对的关键时刻克服自身面临的巨大困难，向其他发展中国家慷慨解囊，及时伸出援手。谭德塞总干事还表示将同中方继续加强协调合作，推动国际疫情防控合作不断取得实质性进展。

新冠肺炎疫情发生以来，世卫组织在谭德塞总干事的领导下，为推动各国强化防范意识、坚持科学理性应对，帮助有关国家提升卫生体系和能力发挥了重要作用，得到了国际社会的广泛认可和普遍赞赏。

当前，新冠肺炎疫情在全球多点暴发并扩散蔓延，开展国际联防联控合作的紧迫性进一步上升。中方此次捐款，就是响应世卫组织的呼吁，以实际行动支持世卫组织继续发挥好专业优势，在抗击疫情的国际行动中更好地发挥协调作用，特别是帮助公共卫生体系薄弱的中小国家筑牢应对疫情的防线。中方捐款将用于新冠肺炎防控、发展中国家公共卫生体系建设等指定用途。具体将由中国政府与世卫组织协商确定，尽快加以落实。

疫情没有国界。中国将继续同各国守望相助、同舟共济，积极支持并参与抗击疫情的国际合作，为维护地区和国际的公共卫生安全贡献中国力量，推动构建人类命运共同体。

问：据报道，为帮助巴基斯坦应对严重的蝗灾，中方已派专家组赴巴受灾严重地区考察。你能否介绍中方帮助巴方应对灾情的情况？还将为巴提供哪些帮助？

答：当前，巴基斯坦遭受严重蝗虫灾害。为帮助巴方应对灾情，中国农业农村部牵头组成蝗灾防治工作组，于2月23至3月5日赴巴基斯坦多个受灾地区考察，同巴方相关部门深入交流，向巴方提出了有针对性的综合治理方案建议，获得巴方高度赞赏和认可。同时，考虑到蝗灾治理的紧迫性，中方还决定向巴方紧急提供一批防治物资，包括5万升马拉硫磷杀虫剂和15台喷洒设备。其中，第一批物资已于今天上午运抵巴基斯坦。

中巴是全天候战略合作伙伴和“铁杆朋友”，两国历来有互帮互助的优良传统。中方相信巴基斯坦政府和人民一定能够战胜蝗灾。我们愿根据巴方需要，继续提供力所能及的支持和帮助，加强双方在人员培训、经验分享、技术保障等方面的合作，帮助巴方建立健全病虫害综合防治体系，切实提高巴方生物灾害防控能力。

另外，我顺便说一句，今天上午前往巴基斯坦运送治理蝗灾物资的飞机上，还同时运去了新一批新冠病毒检验试剂盒。中方在帮助巴方治理蝗灾的同时，还将继续帮助巴方抗击疫情。

问：在朝鲜发射了不明飞行物后，一些国家撤回了本国常驻朝鲜的外交人员。中方是否也考虑这么做？

答：我没有听到这种消息。

问：日前，由于石油输出国组织（OPEC）成员国沙特阿拉伯和俄罗斯无法就石油减产协议达成一致，全球原油价格遭遇暴跌。中方认为这会对全球经济以及沙特和俄罗斯双边关系带来怎样的影响？

答：中国是世界能源进口和消费大国。我们希望国际能源市场能够保持稳定。在疫情影响下，各方对世界经济的前景有很多预测，在这个时候，国际能源市场保持稳定有着特殊的意义。

(责编：刘叶婷、杨牧)