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新华国际时评：病例破万 欧洲抗疫亟需“雷霆手段”

2020年03月09日17:23  来源：新华网
 

新华社布鲁塞尔3月9日电 题：病例破万 欧洲抗疫亟需“雷霆手段”

新华社记者翟伟

无国界的新冠病毒，正在欧洲迅速蔓延。三月的欧洲，本应迎来热闹的狂欢季，如今疫情防控警报却响成一片。目前，欧洲新冠肺炎确诊病例数已突破一万，疫情最严重的意大利高达7000多例，法国、德国也均超过千例。

意大利8日宣布封闭伦巴第大区及邻近地区14个省，全国大约四分之一人口流动受到限制，全国范围内博物馆、体育馆、剧场关闭，这种防控力度颇为罕见。德国、法国、英国等欧洲大国也推出系列防控措施：部分学校停课，汉诺威工业展、伦敦书展、大型体育赛事以及千人以上集会延期或取消……

复杂、严峻的欧洲疫情防控形势，考验着欧洲各国人员流动管控、公共卫生系统应急以及保持经济发展能力。非常时期，欧洲各国需要展现更大的勇气、出台更有力的“硬核”措施、投入更多财力，共同应对疫情挑战。

欧盟各国间交通网络发达，经济联系密切，在人员自由化流动带来便利的同时，也给欧洲疫情防控带来巨大压力。欧洲发现的不少病例都曾前往意大利北部，而目前进出意大利的航班、火车等仍正常运行；欧盟及其成员国目前没有关闭边界的计划；前段时间疫情已传播开来之时，欧洲一些国家的足球赛、狂欢节等活动依然照常进行……当日常生活遭遇疫情防控的特殊需要时，何去何从，孰轻孰重？这给欧盟和欧洲各国政府提出了管理上的难题。

欧洲的公共卫生系统正承受着前所未有的压力，各国正千方百计解决医务人员不足和试剂、口罩等短缺问题。意大利决定紧急征调20万名医护人员，包括聘用退休医护人员和应届医学院毕业生前往疫情重灾区。法国宣布征用专用面罩及医用口罩，德国禁止出口口罩、手套等医疗防护装备，以满足本国医务人员使用。欧洲一些国家禁止出口医疗设备，已引发欧盟成员国间的纷争。在遭遇突发公共卫生危机时，欧盟的公共卫生系统特别是各国卫生部门之间加强协调，根据疫情构建起快速、有力、高效的共同应对机制，成为控制疫情发展的当务之急。

疫情发展对欧洲经济的短期冲击正日益显现。德国、法国、英国、意大利在此次疫情中遭受较大冲击，这些经济体在欧洲经济发展中的地位和作用十分重要，对欧洲整体经济的影响也非常明显。如果疫情持续时间较长，不仅会拉低各国的经济增速，也会影响欧洲经济的整体表现。同时，欧洲制造类企业的海外生产销售也会受到疫情影响。一直饱受经济不振、低速增长困扰的欧洲，如何在控制疫情与维持经济增长间做好平衡，考验着欧盟和欧洲各国政府的施政能力和勇气。

惟其艰难，更需勇毅。在这场全球抗疫的斗争中，没有任何一方能置身事外、独善其身，行动缓慢的结果可能就是让疫情更快蔓延。欧洲目前疫情发展形势让人捏把汗，各国亟需紧密携手，祭出“雷霆手段”，快速行动，以遏制疫情快速蔓延的势头。

(责编：崔越、杨牧)
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