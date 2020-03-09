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世卫非洲办事处：努力确保非洲国家监测到首例病例

2020年03月09日17:21  来源：新华网
 

新华社布拉柴维尔3月9日电（记者王松宇）世界卫生组织非洲区域办事处官员玛丽·斯蒂芬日前在布拉柴维尔接受新华社记者采访时说，非洲应对新冠肺炎疫情的一大要点是努力确保各国监测到首例病例，以便及时发现并遏制疫情传播。

由于非洲大陆公共卫生体系基础薄弱，国际社会普遍担忧非洲防控新冠肺炎前景。斯蒂芬就此表示，世卫组织在疫情暴发之初就对非洲各国情况作了评估，以了解非洲国家需要在哪些方面加强应对疫情的能力，并随之提供了相应支持。

斯蒂芬说：“在最初的评估中，我们认为只有南非和塞内加尔具备检测新冠病毒的能力，现在非洲已有27个国家可以检测和确诊新冠肺炎。同时，很多非洲国家已经启用了公共卫生应急中心和相关协调机制，并制定了国家层面的应对方案。”

截至3月8日，非洲已有9国发现新冠肺炎确诊病例。斯蒂芬说，非洲目前发现的病例几乎全部是输入性病例，随着越来越多的国家出现疫情，这些国家的旅行者将病毒带入非洲的风险也在增加。

“我们必须努力确保各国在监测时不会遗漏首个病例，一旦病毒入境开始传播就会造成疫情，防疫难度会大大增加。”斯蒂芬说，过去20年中一些非洲国家已经建立起了针对急性呼吸道疾病的监测系统，医卫人员如果能及时甄别出新冠病毒并报告，政府就可以立即采取措施遏制病毒传播。

世卫组织总干事谭德塞今年2月通过视频连线参加在非洲联盟总部举行的紧急会议时曾表示，越来越多非洲国家已能使用世卫组织提供的试剂盒检测新冠病毒。

此外，斯蒂芬认为中国采取的防疫措施取得了重要效果。斯蒂芬说，中国境内新增病例数已显著降低，这说明中国政府采取的应对措施发挥了作用。“对于新冠肺炎这样的全球性流行病，我们呼吁各国团结合作。中国已经有了应对疫情的实践，其他国家一定能够从中国身上借鉴经验。”

(责编：崔越、杨牧)
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