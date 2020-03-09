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澳大利亚商人：对中国经济快速恢复充满信心

2020年03月09日16:26  来源：人民网-国际频道
 

人民网堪培拉3月9日电 近日，澳大利亚福特斯丘金属集团总裁安德鲁·弗里斯特博士接受人民网记者专访，全文如下：

作为中国人民对老朋友，我们的心与那些在中国的人、那些受到新冠病毒肺炎疫情影响的人以及医护人员同在。此次疫情是个全球卫生问题。中国展示了保护其人民和世界公民的承诺。世界应感谢中国的牺牲，并随时准备支持中国人民。

福特斯丘金属集团（FMG）是澳大利亚第三大铁矿石生产商，与中国有着长期友好的合作。此次疫情，我们第一时间为中国一线医护人员捐赠数千个医用口罩，向中国合作伙伴宝武集团提供100万澳元（约合460万元人民币），用于将武钢体育中心改造成拥有388张床位的方舱医院，收治感染新冠肺炎的病人。我们非常高兴地注意到，这家医院功能齐全，上周即有40多名康复的病人出院。

我与夫人2001年创立的全球公益组织——明德路基金会单独通过中国驻珀斯总领馆向中国捐赠了医疗防护服。我们还寻求以其他方式提供有益帮助——能互相支持的小事也同样重要。比如，到当地中餐馆就餐，或向任何中国人伸出手来微笑。这一切都发出了我们团结一致的关键信号。我们做了多种视频向中国提供了发自内心的有力声援，并被中国媒体广泛传播。

FMG对中国政府的强有力领导以及中国人民和经济的快速恢复充满信心。感谢中国及时努力和继续监测全球局势，我们注意到，最近几天在武汉、湖北内外，新病例大幅减少。

我们坚信中国人民将发扬其数千年的优良传统，以坚韧不拔的精神重新振作起来。现在是展示我们的团结、记住我们是一家人的时候了。我们都很脆弱，需要相互帮助。

作为我们行业的领导者，我们致力于保持澳中之间的紧密联系。从一开始，FMG就在中国建立了牢固的关系。这一关系为西澳州和澳大利亚的经济繁荣做出了重大贡献。在这段艰难时期和未来的日子里，FMG将一如既往地支持中国。（人民网记者陈效卫整理报道）

(责编：于洋、贾文婷)
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