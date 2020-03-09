新华社里约热内卢3月8日电 综述：巴西新冠肺炎病例数继续增加 各界加强寻求防控对策

新华社记者陈威华 赵焱

巴西卫生部8日下午宣布，巴西新增6例新冠肺炎确诊病例，累计确诊病例达到25例。当天公布的确诊病例中有5人近期曾前往意大利或日本旅行，1人为本地感染。自首个病例确诊以来，巴西社会各界已经逐步动员，加强寻求疫情防控对策。

巴西总统博索纳罗6日晚发表声明说，巴西已经加强对港口、机场等的监控，并每天发布统计信息。

巴西卫生部日前宣布，将通过“更多医生”计划尽快招募医护人员，以加强公立医院和卫生站的接诊能力。此外，还将增加重症病房床位；通过远程诊疗方式向重症患者提供医疗协助等。

巴西卫生部下属的奥斯瓦尔多·克鲁斯基金会上周起已开始生产新冠病毒检测套装，并将发放给各地公共卫生实验室。该基金会说，预计未来产能有望达到每周2.5万到3万套。米纳斯吉拉斯州联邦大学通过由巴西科技部资助的“病毒研究网络”计划，正在研制一种可用于大规模检测新冠病毒的工具。巴西圣保罗大学研究人员日前透露，他们利用取自巴西新冠肺炎患者的样本，分离、培养出了新冠病毒，并复制出其遗传密码，供巴西各地的公共卫生实验室在此基础上做出诊断。

里约热内卢联邦大学成立了一个跨学科工作小组，以在新冠肺炎患者早期检测、治疗和公共卫生管理等方面向政府提供决策参考，其中一个重要研究方向是使用人工智能和大数据来追踪从疫区抵达巴西的国际旅客以及疑似病例。巴方还在寻求通过国际合作共同抗疫，如希望从中国采购人脸识别和红外测温系统。

巴西出现确诊病例后，中国驻巴西使领馆多次发布防疫知识，要求在巴华侨华人密切关注巴卫生部门、权威媒体以及驻巴使领馆发布的信息，了解疫情发展和防护最新情况，积极配合当地政府采取的防疫措施，遵守当地法律法规，做到科学防控。（参与记者：宫若涵、周星竹）

(责编：崔越、贾文婷)