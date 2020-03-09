受命停靠至尊公主号邮轮 美国奥克兰市迎战“疫”大考

人民网旧金山3月8日电（记者邓圩）当地时间3月8日下午，联邦执法人员在旧金山奥克兰港一个占地11英亩的场地设置围栏和防护区。与此同时，停泊在旧金山北部海上的至尊公主号正进行乘客分批下船时间分配，有新冠肺炎症状的人将率先离开并接受医疗支持或住院；其次是船上900多名加州居民；最后是来自其他国家和美国其他地方的人员离开。加州州长加文·纽瑟姆在当地时间3月8日周日召开的新闻发布会上说，至尊公主号3月9日可以停靠奥克兰港卸下全部乘客，而1100名船上工作人员将在船上进行隔离。奥克兰市长利比·沙夫在发布会上表现略微严肃，她强调已经安排妥当，停靠邮轮不会带来社区病毒传播风险。

美国乘客将被隔离 外国乘客各自返送回国

包括加利福尼亚州的962名乘客或来自53个国家以及美国其他地区的1459名乘客在下船后如何安排？

奥克兰市长利比·沙夫在发布会上特别强调，卸载乘客之后至尊公主号将马上离开奥克兰港口，所有的乘客不能在奥克兰港停留直接运输离开，乘客也不会进入奥克兰公众区域，更不会在奥克兰隔离。

利比·沙夫在声明中说：“奥克兰在这项行动中的作用是支持加州和联邦政府，因为它们执行了重要的公共卫生使命，以帮助那些受COVID-19病毒影响的人。” 她同时感谢州长纽森“确保不会有人在奥克兰被隔离，也不会让任何乘客直接流入公众。”

奥克兰市长利比·沙夫在3月9日的新闻通报会上

加州州长纽森在新闻发布会上宣布至尊公主号周一停靠奥克兰港口

预计这艘载有新冠肺炎确诊病例的邮轮在确定最佳的横流和潮汐条件之后，将于周一停靠在奥克兰港口空置的泊位上。据了解，乘客下船工作可能需要两到三天。

据了解，新冠病毒检测不是阳性的乘客中，加州居民将被转移到位于费尔菲尔德的特拉维斯空军基地或圣地亚哥的美丽华海军航空站进行强制性的14天检疫和冠状病毒感染迹象的医学检测。美国其他州的居民将被送往德克萨斯州圣安东尼奥-拉克兰联合基地或佐治亚州的多宾斯空军基地进行隔离。数百名国际旅客的计划尚未最终确定。美国国务院正在与这些旅客的估计53个国家合作，安排他们的返送工作。

3月8日，联邦执法人员正在旧金山奥克兰港一个占地11英亩的场地进行安全防护和围栏，卸载乘客和检查工作将在该场地进行。港口方面表示没有港口工人参与有关工作。

官员们表示，他们选择奥克兰港作为“该船下船的最佳地点”，因为有限的码头能够停泊该尺寸的船，并且因为该位置最容易封闭并安全地将乘客移至隔离目的地。

公主号病毒从何而来？或成谜

至尊公主号首例确诊病例于3月4日死亡。正因为这位前乘客病情的暴露，导致已经开启第二批航次前往夏威夷的至尊公主号被追回，在旧金山北部海上飘荡，等待安排入港检疫。

公主邮轮公司首席医疗官格兰特·塔林（Grant Tarling）博士在3月7日召开的上一场新闻发布会上说，该乘客直到登船后才意识到自己的感染，也没有出现症状。“我们相信他的病是在他加入该船之前在加利福尼亚染上的，”塔林说。

但死者所在普莱瑟县卫生官员对此表示怀疑，说他很可能在旅途中被传染。巧的是，船上首次检测确诊的21名阳性病例中，19人是船上工作人员。

不过，塔林说，船上的爆发是在这位乘客不知不觉地感染了为他提供用餐服务的两名船员之后开始传播的。所以他怀疑死者是在加州社区感染并带上了邮轮。

值得一提的是，根据目前确认的消息，美国已经公开的10多个确诊新冠肺炎患者中，和3月4日的死者一样，他们都是邮轮的第一批乘客，其中4在普莱瑟县，两个在孔特拉科斯塔县，两个在索诺玛县，圣克鲁斯、文图拉、马德拉和阿拉米达各县各1个。

根据此前消息，即将停靠奥克兰的至尊公主号上3535人中，有21人冠状病毒检测呈阳性。19名机组人员，2名乘客。船上只有45人接受了测试。这意味着船上还有3490人需要测试，这是一项艰巨的任务。州长纽森承认，加州有788人在该州接受了测试。

乘客不会在奥克兰港等着测试

如何努力尝试避免重演上个月灾难性的“钻石公主”号邮轮的悲剧？ 这一船的乘客让地方官员感到棘手，需要充分考虑停留带来的社区传播风险。而这两艘船属于同一家公司。

加利福尼亚卫生与公共服务局局长马克·加里耶尔（Mark Ghalyere）在发布会上说，乘客到达各个军事基地隔离之前不进行测试很重要，“无论是从供应问题上还是从时间安排上都是如此。”“我们不会在奥克兰港扣留乘客等待测试。他们将在其他地方获得结果。”

奥克兰市议会议员拉里·里德（Larry Reid）对州和联邦官员决定在奥克兰（而非旧金山）作为邮轮最佳卸载乘客地点表示关注。“旧金山拥有适当的设施，为什么要在奥克兰市安排乘客下船呢？”

奥克兰港总监丹尼·万（Danny Wan）在一份声明中说，已经进行了密切协调，以确保港口运营，港口工人和社区不受影响。

参议员南希说：“只有一千名加利福尼亚居民在船上，只有我们大家共同努力，帮助处于危机中的人们、并确保他们受到隔离、测试并在安全的情况下回家，才有意义。”

“我们绝不能重蹈覆辙，让无保护的工作人员与撤离人员一起工作然后进入社区。”奥克兰市议员丽贝卡·卡普兰（Rebecca Kaplan）敦促加州迅速资助为与疏散乘客合作的社区成员安装卫生站和其他保护措施。

而对社区传播的担忧已经成为今天新冠肺炎新闻的主要关切。 美国高级卫生官员丹东尼的·福熙表示，可能有必要对美国部分地区进行区域封锁，老人和健康状况不好的人最好不要外出旅行。

纽约市长今天也公开向市民喊话，要求生病了不要坐地铁、不要参加集会。康涅狄格州民主党参议员克里斯·墨菲指责政府处理冠状病毒爆发的方式，并提出缺乏广泛的检测，令联邦政府对病毒传播情况“一无所知”。爆发病例最多的华盛顿州，州长伊斯利正在考虑采取强制措施对抗病毒传播。

当地时间3月8日，伊利诺伊州和马萨诸塞州均报告了新的确诊病例，俄勒冈州也宣布为期60天的紧急状态，全美34个州确诊新冠肺炎547例，死亡21例。

(责编：于洋、贾文婷)