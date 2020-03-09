中国战“疫”展现强大动员力（大使说）

博茨瓦纳人民对中国在抗击新冠肺炎疫情中遭受的一切感同身受。我们高度赞赏中国在抗击疫情过程中展现的强大动员力以及中国医护人员体现的英勇无畏。在这个艰难时刻，我们祝愿中国人民保持力量与勇气，我们相信中国人民终会克服困难，我们同中国和中国人民站在一起。

1975年1月6日，博茨瓦纳和中国正式建立外交关系。45年来，博茨瓦纳和中国致力于加强两国关系，合作覆盖基础设施建设、金融优惠贷款与无偿援助、医疗援助和技术合作、文化体育交流等广泛领域。此外，博茨瓦纳和中国在贸易投资领域也有良好合作。

两国领导人高度重视两国关系发展。博茨瓦纳开国总统塞雷茨·卡马在1976年访华，前总统马西雷、莫哈埃均多次访华。特别是2010年习近平访问博茨瓦纳，2018年莫克维齐·马西西就任总统后对华进行国事访问并出席中非合作论坛北京峰会，为双边关系健康稳定发展奠定了坚实的政治基础。

建交45年，博中两国相互理解和尊重，在涉及彼此核心利益和重大关切问题上相互支持。博茨瓦纳是首批支持中国恢复联合国合法席位的国家之一，博茨瓦纳坚定不移支持一个中国原则。

博茨瓦纳和中国的合作深深扎根于教育领域。在中国政府提供的全额奖学金支持下，许多博茨瓦纳学生在中国的高等院校学习。博茨瓦纳留学生在华学习的采矿工程、油气工程、医学、精算等专业，对博茨瓦纳发展都至关重要。这是中国政府对博茨瓦纳青年教育的宝贵支持，将有助于博茨瓦纳实现发展目标。而中国提供的诸多教育设施也是一项有价值的投资，将确保博茨瓦纳的教育质量。

中国还持续向博茨瓦纳派遣医疗队，囊括放射科、肿瘤科、眼科、泌尿科、牙科等领域。具备高度专业化水平的中国医疗队，对博茨瓦纳健康卫生事业给予巨大支持。目前，我们正在准备迎接今年3月抵达博茨瓦纳的第16支医疗队。

博茨瓦纳还与其他非洲国家一同在中非合作论坛机制下与中国展开合作。博茨瓦纳充分意识到中非合作论坛的重要性。2018年，马西西总统率博茨瓦纳代表团出席了中非合作论坛北京峰会，53个非洲国家的代表出席了会议，他们有共同目标：加强与中国的联系，强化与其他非洲国家的联系，以及实现本国国民的发展愿景。

无论是中非合作论坛机制还是“一带一路”倡议，都致力于推动发展合作，有利于改善基础设施建设和促进各国之间的互联互通。正是在中非合作论坛机制下，博茨瓦纳多个项目受惠于优惠贷款与无偿援助。为确保充分落实各领域合作，博中经贸联委会第一次会议于2019年5月举行。博茨瓦纳人民和中国人民的共同目标是把历经45年的友谊纽带拉得更紧。

（作者系博茨瓦纳驻华大使）

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