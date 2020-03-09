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人民网评：事实面前，美媒的“中国道歉论”不攻自破

闻悟

2020年03月09日09:08  来源：人民网-观点频道
 

近日，美国福克斯新闻台一位名叫杰西·沃特斯的主持人，在节目中妄称新冠病毒源自中国，中国人应该就新冠肺炎疫情“正式道歉”。这是何其荒谬可笑的言论，充分暴露出像沃特斯这类美国人的“双标逻辑”，以及对中国根深蒂固的傲慢、偏见和无知。

疫情是人类面临的共同挑战，病毒是人类的共同敌人，病毒感染从来没有国界。当前，疫情正在全球扩散蔓延，一些国家相继出现了来源不明的病例。世界卫生组织认为新冠病毒源头尚不确定。病毒源自何处尚无定论，就要求中国道歉毫无道理。美国前助理国务卿坎贝尔坦言，“中国严格的防疫措施为美国争取了时间”。但他对美国是否有效利用了这段时间抱怀疑态度。然而，沃特斯却急哄哄地拿中国来当本国防控失当的替罪羊，只会聚错焦、瞄歪靶，耽误疫情防控。

疫情发生以来，中国同其他国家一样，都是病毒的受害者。但中国采取了历史上最勇敢、最灵活、最积极的防控措施，构建起了防止疾病国际传播强有力的第一道防线。正是看到中国的艰苦努力，全球170多个国家领导人和40多个国际地区组织负责人，对中国抗疫举措及其积极成效，以及为此付出的巨大牺牲和贡献，予以高度肯定；世卫组织干事布鲁斯·艾尔沃德感慨：“我们要认识到武汉人民所做的贡献，世界欠你们的”，甚至表示“如果我被感染，我希望能在中国接受治疗。”在国际社会公认的事实和对中国高度赞扬面前，要求中国道歉，沃特斯就如跳梁小丑一般让人不齿。执意煽动歧视和偏见，只会暴露其政治化病毒的别有用心，只会阻碍世界共同战“疫”的脚步。

制造带有目的性的偏见与歧视，明眼人都不会买账。荷兰电台播放将华人和新冠病毒联系起来的歌曲，遭到5万人联名谴责；意大利那不勒斯市青年人发起“拥抱中国人”的快闪活动，很多民众参与其中，呼吁人们抵制歧视；一个关于“新冠肺炎亚裔歧视”的社会实验视频走红网络，显示出比利时社会对亚裔社区的温情和理解……哪里有歧视，哪里就有抵制，哪里就有温情对冲。这些真情交融、命运交织的案例，展现了“我们都是一家人”的情怀。这也说明，疫情面前，所谓“道歉论”不过是一些国家媒体“政治正确”下的又一个政治标靶。呼唤良知与正义，抵制偏见与不公，传递信心与力量，才是全球化时代的主流。

正是共担风雨时，共同抗“疫”是正途。大疫即大考，考验的不只是人类智慧，更是团结精神。当前，世界需要的不是好事者的趁机聒噪，不是狭隘者的偏见和歧视，更不是西方一些媒体乱贴标签、刻意歪曲的不义之举。各国只有协调一致、科学应对，才能早日战胜新冠肺炎疫情，维护“地球村”的健康福祉。

“中国道歉论”在事实面前不堪一击，不攻自破。沃特斯之流应该明白，比病毒更可怕的，是他们心中的“政治病毒”。

(责编：崔越、燕勐)
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