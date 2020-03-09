美国“飞虎队”老兵和平行动援武汉

人民网洛杉矶3月7日电（记者王如君）由美中航空遗产基金会、美中友好城市协会、美国飞虎队传播协会、美中和平友好促进会、美国南加州华人华侨联合总会及林治平慈善基金会共同发起的“飞虎队和平援助武汉行动”加州地区慈善捐款晚宴6日在大洛杉矶地区圣盖博市举行，来自当地政府官员、中国驻美外交官、华侨华人以及社会各界人士100多人出席。

中国驻洛杉矶总领事馆副总领事施远强表示，自新冠状病毒疫情暴发以来，中国政府采取全面、严格和彻底的措施，防止和控制病毒的传播。最近世卫组织专家组到中国进行了为期9天的实地考察，高度评价了中国的措施及其有效性。目前疫情防控仍处于关键阶段，中国将集中控制病毒在社区中的传播，并降低死亡率。将根据当地的健康风险，采取针对具体地区的办法，推动恢复工作和生产。施远强感谢来自美国各行各业的朋友，特别是来自华侨华人的支持。感谢主办方举办此次活动为中国疫情筹集善款，为增进中美人民之间的了解和友谊而努力。

美国飞虎队传播协会主席虞清说，自从新冠状病毒疫情暴发以来，武汉的情势牵动着千千万万海外侨胞的心，更是牵动着“飞虎队”老兵的心。今天飞虎队老兵带着一颗中国情节的心来到洛杉矶，向武汉人民伸出援助之手，感谢洛杉矶华侨华人见证飞虎队老兵对中国人民血浓于水的情意，感谢飞虎队老兵大爱无疆的精神，感谢飞虎队老兵为促进世界和平、促进中美友谊献出鲜血和毕生的爱。

虞清表示，自疫情暴发以来，美国飞虎队传播协会充分发动会员单位，整合国际国内资源，筹备采购防疫物资，向中国政府社会各界捐资捐款，为战胜疫情贡献力量。截至2020年3月3日，美国飞虎队会员单位林治平慈善基金会共捐赠一次性医用口罩超70万个，额温枪320支，全面助力新型冠状病毒疫情防控和医疗救治工作。并向广东省民政厅捐赠50万元，用于疫情防控工作；另外一个会员单位津桥国际留学开展线上免费教学，隔离病毒，不隔离未来。赵鹏奖学金项目向疫区学生提供价值600万人民币雅思托福公益课程。

78年前，美国飞虎队曾在中国武汉同日本空军展开了激烈的战斗，许多飞虎队飞行员为拯救中国人民牺牲了自己年轻的生命。二战期间有近90名飞行员被敌机击落受伤，被中国军民营救。飞虎队老兵与中国人民在战争中结下的情缘永远留在了他们的记忆中。78年后的今天，武汉人民又面临严重疫情灾害，健在的飞虎队老兵们再次积极支持实施“和平行动”，向武汉人民伸出援助之手，捐赠物资将通过中国人民对外友好协会转给湖北人民。

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