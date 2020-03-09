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白宫再换“管家” 马克·梅多斯为白宫办公厅主任

2020年03月09日08:32  来源：新华网
 

　　美国总统唐纳德·特朗普6日晚宣布任命国会众议员马克·梅多斯为白宫办公厅主任，接替代理主任米克·马尔瓦尼。这是特朗普就任总统以来，任命的第四名幕僚长。

　　【早有端倪】

　　特朗普6日晚在社交媒体“推特”上宣布这一人事变动。“我愉快地宣布国会议员马克·梅多斯将成为白宫办公厅主任。我早已认识马克并与他共事过，我们的关系很好。”

　　特朗普同时感谢马尔瓦尼，宣布他将出任美国北爱尔兰事务特使。特朗普当天抵达佛罗里达州海湖庄园后发表上述推文，他在那里度周末。

　　梅多斯是北卡罗莱纳州联邦众议员。国会针对总统的弹劾调查及听证过程中，梅多斯捍卫特朗普表现“神勇”。弹劾大戏落幕后的第二天，特朗普2月6日在一场活动上点名梅多斯，称赞他“特别有才”。

　　一名白宫前高级官员告诉路透社，这一人事变动早就在运作之中，最终敲定也已有时日。

　　去年12月，时年61岁的梅多斯在个人网站上说，不会谋求竞选连任众议员，但“我与特朗普总统及其政府的共事才刚要开始”。他当时没有提及是何职务。

　　曾任总统新闻秘书的肖恩·斯派塞说，这是特朗普政府“目前为止最为精心安排的一次人事变动”，马尔瓦尼的去处也做了交待，“可见是双方共同的决定”。

　　【清理团队】

　　马尔瓦尼2018年12月出任白宫代理办公厅主任，一直没有转正。

　　美联社报道，马尔瓦尼上任后不久，与特朗普的关系开始恶化。2019年10月，马尔瓦尼在一次白宫记者会上就乌克兰事务说错话，令外界猜测特朗普当时要炒掉他。

　　美联社7日援引消息人士的话报道，在说错话前，马尔瓦尼已经被边缘化，但特朗普希望等弹劾案了结后再发落马尔瓦尼。美联社说，弹劾条款2月5日遭参议院否决后，特朗普开始清理团队，解职政府内对他“不够忠诚”的人，同时启用可信赖人选，以迎战11月总统选举。

　　美联社分析，美国政府当前要务是抗击新冠肺炎疫情，为避免引发股市波动，特朗普听从顾问建议，选在周末休市期间宣布这一重要人事任命。

　　在马尔瓦尼之前，赖因斯·普里伯斯和约翰·凯利曾担任特朗普的幕僚长。普里伯斯曾任共和党全国委员会主席，任白宫办公厅主任不足200天，被指没能尽职，导致那段时间白宫频繁发生泄密和人事变动。凯利是美军退役将领、前国土安全部部长，2017年7月31日出任白宫办公厅主任，他“讲规矩、论纪律”的办事风格一改白宫西翼行政办公室的不良之风，但也得罪了总统身边的幕僚和总统本人。（郭倩）（新华社专特稿）

(责编：于洋、燕勐)
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