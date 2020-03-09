无力还债　黎巴嫩或主权债务违约

黎巴嫩总理哈桑·迪亚卜7日说，政府决定停止偿还一笔即将到期的12亿美元债务。

多家媒体报道，黎巴嫩债务危机加剧，可能出现主权债务违约。

【吁重组债务】

迪亚卜在面向全国的电视讲话中说，政府外汇储备已经降至“临界和危险”水平，且需要满足国内基本需要，因而停止偿还9日到期的12亿美元欧洲债券。

这是黎巴嫩政府首次出现停止偿还欧洲债券的情况。迪亚卜说，这不是一个“轻松的决定”，但外债已经超出黎巴嫩所能负担的水平。

黎巴嫩近年经济状况持续低迷，公共债务规模远高于国内生产总值，银行业资金紧张。迪亚卜在讲话中披露，黎巴嫩公共债务相当于国内生产总值170%，是全球负债最重国家之一。

去年9月以来，黎巴嫩多家银行不断收紧美元现金提取及美元境外转账渠道，触发储户不满。全国去年10月中旬以后出现针对政府和银行业的示威，时任总理萨阿德·哈里里当月辞职。迪亚卜去年12月获总统任命组阁，今年1月21日正式就任总理。

哈里里获得西方青睐，迪亚卜组阁受到黎巴嫩真主党支持。路透社7日报道，暂时没有显现外国政府将紧急援助黎巴嫩的迹象，多个西方国家要求黎巴嫩首先施行国内改革，包括打击浪费及腐败。

迪亚卜7日在讲话中呼吁债权方与黎方作“公平”谈判，以重组债务。

【推行业改革】

多家媒体报道，债务问题是黎巴嫩最近30年来面临最严重的危机，政府背负公共债务总额为大约895亿美元，包括大约310亿美元外债。

迪亚卜在讲话中说，如果黎巴嫩民众无法从银行账户里取钱时，“我们如何偿还外债”？

他转而批评银行部门，说一些银行系统为吸引美元资金，设定的美元利率比国外高5至10倍，“我们不需要一个规模是我们经济4倍的银行部门，我们今后不得不制定计划，重组银行部门”。

黎巴嫩自1997年起实行本国货币与美元挂钩的固定汇率政策，但目前黑市汇率比官方汇率高得多。

一些分析师说，黎巴嫩政府正在向国际货币基金组织寻求技术援助而非金融援助，但黎方如果想获得金融支持，唯一途径是借助国际货币基金组织项目。

国际货币基金组织先前多次说，黎巴嫩政府需要采取财政紧缩政策，但黎巴嫩多个政治派别宣称不会那样做。

美国先锋集团固定收益新兴市场主管尼克·艾辛格7日告诉媒体记者，现在要看债权方是否同意重组债务，“不清楚（各方）能以多快速度走上重组之路或达成协议，因为同时需要（黎巴嫩国内）改革”。（郑昊宁）（新华社专特稿）

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