至尊公主号最早周一停泊奥克兰港

人民网旧金山3月7日电（记者邓圩）至尊公主号今天晚上被通知将于当地时间3月8日周日停靠到旧金山湾区奥克兰港。就在当晚船长向船上3500名乘客和船员宣布了这个消息后，最终停泊时间又被推迟到3月9日周一，因为美国疾病控制与预防中心需要更多时间来修改将人员下船的程序。

这艘邮轮由于新型冠状病毒的爆发被迫中止航程，在旧金山北部海岸停泊四天后被允许靠岸。

消息来自加州州长加文·纽瑟夫（Govin Newsom）与奥克兰市政府官员举行的电话会议。船长通知说，首先将重病患者撤离，然后送到医院进行治疗。 据悉船上有21人的冠状病毒检测呈阳性，但并非所有人都有症状。

据了解，船上的加亚居民将被带到该州联邦检疫设施，并在那里进行病毒检测。 来自其他州的美国居民将被移出加利福尼亚。 目前尚不清楚国际旅客和工作人员将去哪里。中国驻旧金山总领馆表示正密切联系，了解中国籍工作人员和乘客的情况。当邮轮进港后，船上人员将会被隔离。

据奥克兰市议员拉里·里德透露，这艘船将停泊在已经停滞了好几年港口。他在周六晚上被告知了对接计划。

邮轮公司的首席医疗官格兰特·塔林博士说，他认为邮轮爆发的原因是周四去世的普莱瑟县居民，“他似乎在2月11日登上大公主之前已被感染。” 但3月6日的首次检测显示，46名被检测人员中，19名邮轮工作人员为阳性，乘客仅为两名。

“因此，我们相信他的病可能是他加入该船之前在加利福尼亚某处社区获得的。” 塔林博士说。据悉邮轮公司这两天为应付预定邮轮的乘客退票手忙脚乱。

邮轮官员说，目前在至尊公主号上的所有2400名乘客已被隔离到他们的房间。 戴着口罩的工作人员每天将三到四顿饭送给他们。测试为阳性的人已经单独隔离在房间。

此前，副总统迈克·彭斯（Mike Pence）表示，将对船上的每个人进行病毒检测，但邮轮公司的官员表示，他们尚未得知这种情况何时发生。周六凌晨，一名重病乘客和她的丈夫被海岸警卫队的船只撤离。 邮轮公司说，患病的个人是一名70多岁的妇女，被送往医院接受与冠状病毒无关的治疗。

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