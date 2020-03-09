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希腊总理说2016年难民安置协议“已死”

2020年03月09日08:19  来源：新华网
 

　　希腊总理基里亚科斯·米佐塔基斯6日说，欧洲联盟与土耳其2016年达成的难民安置协议“已死”，指责土耳其协助成千上万难民涌入希腊境内。

　　米佐塔基斯接受美国媒体采访时说：“现在，让我们诚实地说，那份协议已死。”按照他的说法，责任在于“土耳其决定彻底违反协议，就因为发生在叙利亚的事”。

　　随着叙利亚西北部局势升级、30多名土耳其士兵被炸死，土耳其2月底表示不再有能力容纳难民，“开闸”放行难民涌入欧洲。数以千计难民随后集结在土耳其与希腊边界，试图涌入希腊境内继而前往欧洲其他国家。

　　连日来，希腊动用高压水枪、催泪弹等装备阻拦难民入境，多次发生冲突。希腊方面说，已经阻止将近3.9万难民越境。土耳其方面则说，希腊拦阻的难民人数远远多于这一数字。

　　米佐塔基斯6日指责土耳其违反2016年协议，“系统性地”协助难民经由陆路或海路涌入希腊，“欧洲不会就此事被土耳其要挟”。

　　土耳其总统府说，土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安6日与德国总理安格拉·默克尔通电话，说2016年难民安置协议“不再有效”，呼吁予以修改。他还指责希腊“侵犯难民权利”。

　　2015年欧洲难民潮危机时，超过100万难民及非法移民取道土耳其进入欧洲。欧盟2016年与土耳其达成协议，承诺出资60亿欧元，换取土方防止难民前往欧洲并接收从欧洲遣返的难民。

　　土耳其多次抱怨，欧盟承诺的资金没有全部到位，承诺的免签待遇和贸易规则改革也没有落实。土耳其目前收容近4百万叙利亚难民以及来自中东、非洲等地区的非法移民。（杨舒怡）【新华社微特稿】

(责编：于洋、燕勐)
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