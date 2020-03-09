病毒不分边界！以巴搁置冲突联手“战”疫

随着以色列和巴勒斯坦新冠病毒疫情越来越严峻，以巴这一对半个多世纪的老冤家也开始携起手来，共同应对疫情，因为“病毒没有边界”。

【疫情严峻】

截至6日，以色列共有21名新冠肺炎确诊患者，另有约8万人在接受医学观察或者居家隔离。截至同一天，巴勒斯坦有16人确诊，上百人被隔离。

为防止疫情扩散，以色列采取了严格的管控措施，对外禁止14天内曾到访意大利、德国、法国、西班牙、中国、日本、韩国等疫情较严重地区的人入境以色列，暂停与这些国家之间的直航，目前在考虑将这一限制措施扩展到美国；对内取消了耶路撒冷马拉松、普林节庆祝游行等活动、以及多场大型国际和国内会议，同时建议以色列人尽量放弃出国旅行计划。

巴勒斯坦颁布总统令，宣布巴进入为期30天的紧急状态，关闭所有学校、限制城市之间的交通通行、关闭所有旅游景区、禁止游行集会和举办国际国内会议。

【携手抗疫】

巴勒斯坦5日出现首批疑似病例后，以巴双方随即开始共同行动。巴勒斯坦疫情首先在伯利恒爆发，多名希腊旅行团成员到访巴勒斯坦、以色列和埃及回国后被确诊。他们在伯利恒住宿酒店的工作人员出现疑似症状。

巴方将7名疑似患者的病毒取样送往以色列进行检测后确诊。之后，巴勒斯坦宣布封闭伯利恒，除非紧急情况禁止进出该城市。以色列也宣布关闭通往伯利恒的检查站。

以色列民政部门卫生协调员达利娅·巴萨说，病毒没有边界之分，巴勒斯坦如果病毒肆虐，最终以色列人会被殃及。约旦河西岸居住着约40多万犹太人定居者。每天有数万巴勒斯坦人穿过检查站去以色列境内工作。

以色列媒体报道，为了共同预防和抗击新冠病毒，以巴双方两周前就开始密切联系，每天都通电话，互相通报疫情动态，商量应对措施。

负责与巴勒斯坦协调民政事务的以色列机构披露，以方已向巴方转交250个试剂盒，双方还联合培训了医务人员。

【无关政治】

巴勒斯坦卫生部长马伊·凯拉在2月下旬召开的一次记者会上说：“我们与以色列在应对新冠疫情方面互相协调，因为病毒不分边界。”凯拉说，巴方不仅和以色列，跟埃及和约旦也在进行协调。

凯拉强调，以巴仅在应对新冠病毒领域有协调关系。以色列卫生部官员阿舍·萨尔蒙说，双方之间的合作不关乎政治。

自从1月28日美国政府宣布“中东和平新计划”，即所谓“世纪协议”以来，巴以紧张关系升级。巴勒斯坦总统阿巴斯2月初宣布与以色列和美国断绝任何关系。

“中东和平新计划”计划在耶路撒冷归属、犹太人定居点合法性等重大问题上偏袒以色列一方，而无视巴勒斯坦方面关切。以方对该计划表示欢迎，巴方则明确拒绝。（吕迎旭）(新华社专特稿）

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