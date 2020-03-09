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美国持续收紧移民政策

本报驻美国记者  张梦旭

2020年03月09日06:00  来源：人民网－人民日报
 

　　美国日前开始执行一项移民新规。根据规定，申请移民美国的外国公民如未达到规定收入标准（美国联邦贫困线的125%），或在美国任意3年内领取公共福利超过12个月，将被视为“公共负担”。公民和移民服务局将根据法律的要求，调查申请人的年龄、健康、收入、教育和技能等因素，凡被发现可能成为“公共负担”的外国公民，将被禁止发放永久居留许可（绿卡）。白宫新闻秘书斯蒂芬妮·格里沙姆表示，这项新规将“确保福利计划能够真正用在贫困的美国人身上，同时减少联邦赤字，重建美国的移民政策体系”。

　　美国政府持续收紧移民政策招致移民权利机构和媒体的批评。批评者认为，移民新规对需要帮助的移民群体产生“寒蝉效应”，这些移民担心使用公共福利后失去永久居留许可。根据研究测算，这项规定将使许多有非美国公民成员的家庭退出社会福利计划，约涉及1200万人。

　　一些专家担心，新规将有碍这些移民家庭融入社会，令许多未成年人无法获得充足营养。美国国家移民法律中心执行主任辛卡皮在一份声明中说：“实施这一规定将伤害无数移民和美国公民的家庭。”

　　加州大学圣克鲁斯分校拉美研究系副教授凯瑟琳·拉米雷斯指出，美国是移民国家，但现在某些美国人存在奇怪观念，即“外国人”只想偷走美国人的工作，在美国本土生孩子并靠福利生活。她认为，这套基于功利主义的移民新规让美国蒙羞。

　　根据美国国家政策基金会对政府数据的分析，获得美国绿卡的人数已从2016财年的106.3万人降至2018财年的94万人。美国政府设定今年接收难民上限为1.8万人，也远低于2016年的11万人。《纽约时报》报道称，从旅行禁令和签证限制，到改变难民限额和庇护规则，美国政府收紧移民政策的效应正逐步显现。去年美国的合法移民人数下降了11%以上，预计到2021年将下降30%。这可能对美国就业市场造成冲击。

　　（本报华盛顿3月8日电）


　　《 人民日报 》（ 2020年03月09日 16 版）
(责编：白宇、岳弘彬)
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