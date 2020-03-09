驻阿富汗美军日前空袭了塔利班武装在阿南部赫尔曼德省的目标。驻阿美军发言人莱格特称，空袭是“一次旨在破坏袭击的防御性打击”。这是2月29日塔利班与美国在卡塔尔首都多哈签署和平协议以来，美军对塔利班的首次袭击。

据阿富汗媒体报道，塔利班高层在和平协议签署不久后即下令恢复对阿富汗安全部队发动袭击。自3月2日夜间起，塔利班武装人员在北部、东部及南部多地对阿安全部队和平民发动袭击，造成至少17名阿安全部队士兵、12名当地警察和3名平民死亡。另据阿富汗帕杰瓦克通讯社报道，塔利班武装分子6日晚在阿富汗西部赫拉特省策划了一起袭击，造成至少7名平民死亡、17人受伤。

有分析认为，阿富汗塔利班恢复对阿安全部队发动袭击，直接原因是阿富汗总统加尼拒绝释放塔利班囚犯。按照美国政府与阿富汗塔利班签署的协议，为推动阿富汗内部和解，阿政府将释放大约5000名塔利班囚犯，塔利班将释放大约1000名囚犯。但阿富汗政府方面称，阿富汗政府没有参与和平协议谈判，对和平协议的一些条款无法认同，因此拒绝释放囚犯。尽管美塔和平协议中提出阿人内部对话计划3月10日举行，但鉴于塔利班与阿富汗政府方面仍然未就释囚问题达成一致，对话能否如期举行尚存疑问。

另据报道，塔利班高层给基层指挥官下达的命令中称，和平协议是塔利班与美国签署的，因此塔利班武装人员不得袭击美军和北约驻阿联军，但可以恢复对阿安全部队的袭击。

阿富汗冲突四起所致的混乱局面给阿境内活跃的极端组织以可乘之机。据阿富汗黎明新闻网报道，6日上午在喀布尔西部的一场政治集会期间，数名极端组织“伊斯兰国”恐怖分子占据了集会周边的建筑物，并从楼顶向集会人群开枪扫射。阿富汗内政部说，袭击至少造成32人死亡、81人受伤。

舆论分析认为，当前冲突加剧的趋势凸显了美塔和平协议的脆弱性和缺陷。《阿富汗每日瞭望》报发表社论指出，和平协议未能触及塔利班和阿富汗政府之间的和解、妇女权利保障以及阿富汗未来国家构成等实质问题，徒有和平之名，实际上无助于减少阿富汗境内的武装暴力行为。

巴基斯坦伊斯兰堡政策研究所所长哈立德·拉赫曼在接受本报记者采访时说：“和平协议措辞模糊，也存在一些没有阐明的问题，这些都为美塔协议签署后的阿富汗局势留下了隐患。塔利班历来将其攻势视作谈判筹码，在阿富汗内部谈判结束以前，冲突升级难以避免。”

拉赫曼认为，阿富汗安全形势短期内并不乐观。在塔利班与美国达成和平协议后，“伊斯兰国”的威胁进一步凸显，如何加大遏制该组织破坏活动也是阿富汗和平进程推进的关键。

（本报伊斯兰堡3月8日电）

《 人民日报 》（ 2020年03月09日 16 版）

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